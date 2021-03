Michael se dá “nota 7” no Flamengo e reconhece necessidade de gol

"Experiente", ponta teve oportunidade de começar entre escalação de jovens, mas não conseguiu marcar na vitória contra o Macaé

O Flamengo foi a campo neste sábado (6) pela segunda rodada do Campeonato Carioca, e venceu o Macaé por 2x0, com dois gols do jovem Rodrigo Muniz.

A equipe escalada foi usando quase exclusivamente atletas da base. A exceção ficou por conta do “experiente” Michael, ponta de 24 anos contratado em 2020 junto ao Goiás, que não chegou a ser dos mais utilizados na campanha do título do Brasileirão.

Com o início da temproada, o jogador se agarra à nova oportunidade de brilhar pelo Fla, começando pela participação no Campeonato Carioca. Apesar do pouco tempo para descansar, Michael valorizou a oportunidade e a vitória.

“Ah, daria nota 9 (para o desempenho da equipe). Desempenhamos bastante, tivemos muitas chances de gol, infelizmente não fizemos mais, mas criamos”, disse o jogador ao final da partida, no Maracanã.

“Eu treinei dois dias, dei o meu melhor. Claro que não foi o que eu esperava, mas tentei. Agora vamos descansar. Acho que mereço a nota 7, por ter suado, por ter corrido. Ali eu driblei, quase saí com a benção (gol), mas infelizmente não concluí com o gol. Agora vamos trabalhar para que no próximo possamos marcar o gol”.

Com um elenco esgotado após o caótico final da temporada 2020, o Flamengo deve apostar muito na juventude e em jogadores menos utilizados no elenco, tanto para poupar suas principais estrelas como para ganhar entrosamento e rodagem em suas peças. Michael é certamente um dos nomes de peso para a competição.

O próximo compromisso será no clássico contra o Fluminense, no dia 14/03, válido pela terceira rodada do estadual. Dois jogos depois, depois do confronto contra o Resende, o Fla pega mais um rival, o Botafogo, no dia 23 de março.