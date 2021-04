Messi x Sergio Ramos: o último duelo em um Barcelona x Real Madrid?

Nem o capitão de Barcelona nem o Real Madrid se renovaram seus contratos e podem estar dizendo adeus ao Clásicos

Lionel Messi e Sergio Ramos marcaram uma era, que pode estar chegando ao fim. O El Clásico deste sábado (10) pode ser o último da dupla defendendo as camisas de Barcelona e Real Madrid, a menos que, em uma reviravolta, eles renovem seu contratos, válidos até 30 de junho deste ano.

A carreira de Messi e Sergio Ramos no Clásicos é praticamente paralela. Os dois estrearam na mesma partida - uma do Barcelona por 3 a 0, em pleno no Santiago Bernabéu. Além do primeiro jogo da dupla, o jogo entrou para a história como aquele em que os torcedores merengues acabaram torcendo por Ronaldinho, Eto'o e companhia.

Também foi no mesmo jogo que eles fizeram os primeiros gols em Clásicos - um empate por 3 a 3 no Camp Nou, em março de 2007. Messi marcou o hat-trick que determinou o lado culé do placar, e Ramos fez um dois três do time merengue. Desde então, os dois se tornaram ícones de suas equipes e, hoje, levam as braçadeiras de capitão.

Coincidentemente, o Clásico deste sábado (10) também pode ser despedida para ambos. Os contratos do atacante e do zagueiro se encerram em junho deste ano, ao final da atual temporada, e nenhum dos dois renovou ainda. Enquanto Messi vive um momento de indecisão depois de tentar deixar o Barcelona ao final temporada 2019-20, e Ramos também não parece próximo de um novo contrato.

No entanto, cada um deles vai viver este possível último Clásico de um jeito. Messi vai jogar pela primeira vez no Estádio Di Stefano, palco em que o Real está mandando seus jogos durante a reforma do Santiago Bernabéu. Já Sergio Ramos, por conta de uma lesão, está de fora dos relacionados de Zinedine Zidane.

Retrospecto de Messi nos Clásicos

O Real Madrid é a equipe que o argentino mais enfrentou em sua carreira, no entanto, venceu menos da metade dos jogos que disputou, algo incomum em sua carreira vitoriosa.

Messi, porém, é o maior artilheiro da história de Real x Barça, tendo marcando 26 gols - 18 em La Liga. Por outro lado, já são seis jogos seguidos que o camisa 10 não marca contra o maior rival, igualando sua maior seca, que aconteceu entre abril de 2014 e dezembro de 2016

Competição Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Assistências Amarelos Vermelhos Liga dos Campeões 2 1 1 0 2 - - - La Liga 28 14 6 8 18 9 11 - Copa do Rei 8 2 3 3 - 3 2 - Supercopa 6 2 1 3 6 2 1 - Total 44 19 11 14 26 14 14 0

Apesar de Messi ter conquistado dez das 16 Ligas que disputou com o Real, as finais são favoráveis aos Blancos, que venceram duas finais da Super Copa da Espanha e duas finais da Copa del Rey contr apenas uma Super Copa do Barça de Messi. Os culés, porém, deixaram os rivais de fora da final da Liga dos Campeões nas semifinais de 2010-11, quando acabaram levantando a taça.

Retrospecto de Sergio Ramos nos Clásicos

Para o zagueiro, os duelos contra o Barcelona também têm uma cor especial. Na verdade, como com Messi, ele é o rival que mais vezes enfrentou com um total de 47 partidas disputadas, mas em seu caso com apenas 15 vitórias a seu favor.

Em relação aos Clasicos mais importantes, Ramos ganhou duas finais da Copa do Rei, - uma delas foi a de 2011, na qual deixou o troféu cair do ônibus -, e duas da Supercopa de Espanha, torneio no qual ele perdeu outra final. Além disso, ele foi eliminado pelos culés nas semifinais da Liga dos Campeões em uma ocasião.

Competição Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Assistências Amarelos Vermelhos Liga dos Campeões 1 0 0 1 - - 1 - La Liga 33 9 7 17 5 3 15 4 Copa do Rei 7 3 2 2 - - 2 1 Supercopa 6 3 1 2 - - 1 - Total 47 15 10 22 5 3 19 5

Nos números individuais, Ramos é dono de um recorde negativo. Ele é o jogador que mais recebeu cartões vermelhos no duelo.