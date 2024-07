Todas as finais de Messi com a Argentina

Com a decisão da Copa do Mundo 2022, Messi soma oito finais com a camisa da Argentina; confira

Aos 35 anos, na decisão mais recente de sua carreira, Lionel Messi conduziu a Argentina para mais uma final de Copa do Mundo. Na edição de 2022, camisa 10 enfrentou a França, em uma das maiores finais de todo os tempos, que terminou empatada em 3 a 3. Messi marcou dois dos três gols da Argentina. Nas penalidades, a Albiceleste se sagrou campeã. A seleção argentina é uma das equipes mais importantes do futebol mundial. No entanto, até a final de 2022, Messi não tinha muitos motivos para comemorar. Em sua única oportunidade anterior, em 2014, o camisa 10 saiu derrotado pela Alemanha. Pela equipe profissional, Messi disputou várias finais e conquistou, além do Mundial no Qatar, a Copa América em 2021, a Finalíssima em 2022 e o ouro olímpico em 2008. Confira, abaixo, todas as finais, em ordem cronológica, de Lionel Messi com a camisa da Argentina. Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola! Mais artigos abaixo