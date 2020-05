Piqué relembra goleada do Barcelona sobre o Real Madrid e Casillas rebate

Há 11 anos, a equipe catalão goleou o Real Madrid por 6 a 2 e calou o Santiago Bernabéu

Piqué não hesitou em lembrar através das redes sociais a goleada aplicada do sobre o por 6 a 2 em pleno Santiago Bernabéu. Uma festa histórica que completa 11 anos no dia 2 de maio.

No entanto, o zagueiro não ficou sem resposta. Iker Casillas, sempe ativo nas redes e que estava no gol do Real na partida, lembrou-lhe que há outro número que resume o domínio merengue na Europa: os 13 títulos da .

COMO FOI REAL MADRID 2 X 6 BARCELONA

Em pleno Santiago Bernabéu, com mais de 80 mil torcedores presentes no estádio, o Barcelona atropelou o Real Madrid e venceu por 6 a 2, com Lionel Messi e Thierry Henry brilhando no confronto.

Além de colocar as mãos no caneco, o Barça atingiu com o chocolate a marca de 100 gols na competição, sendo que 69 foram anotados pelo trio Henry, Messi e Eto´o.

Mais artigos abaixo

Escalação do Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos (Van der Vaart), Metzelder, Cannavaro, Heinze; Lassana Diarra, Gago, Robben (Javi Garcia), Marcelo (Huntelaar), Higuaín, Raúl. Técnico: Juande Ramos.

Escalação do Barcelona: Valdés; Daniel Alves, Puyol, Piqué, Abidal; Touré (Busquets), Xavi, Iniesta; Messi, Eto'o, Henry (Keita). Técnico: Pep Guardiola.