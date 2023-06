Messi vai trabalhar no Barcelona após se aposentar?

O jogador passou mais de 20 anos no clube e já sinalizou possível volta no futuro

Não foi dessa vez que Lionel Messi voltou ao Barcelona. Mas os torcedores que sonham em reencontrar o ídolo podem ficar tranquilos, porque segundo o próprio jogador, os caminhos dele e do clube podem voltar a se cruzar no futuro, depois que ele pendurar as chuteiras.

Desde que surgiram os primeiros indícios de que Messi sairia do Paris Saint-Germain, muitos apontaram um retorno ao Barcelona como uma possibilidade para o futuro do atacante. Mas a escolha dele foi outra: ir aos Estados Unidos para defender o Inter Miami na MLS. No entanto, para um futuro mais distante, o argentino pode, sim, voltar ao time espanhol - pelo menos foi isso que ele disse em 2021, pouco tempo depois de ir ao PSG.

"O que está quase confirmado, e com certeza, é que vamos voltar a viver em Barcelona e que a nossa vida estará aí. É o que eu e minha mulher queremos. Para viver, voltaremos a Barcelona", revelou o craque em entrevista ao Sport, em novembro de 2021.

A ideia de Messi inclui, também, poder voltar às atividades no clube, desta vez atuando fora das quatro linhas. "Eu sempre disse que adoraria poder ajudar o clube de qualquer maneira que pudesse ser útil e pudesse agregar. Eu adoraria ser secretário técnico em algum momento", contou ele à época.

E, mesmo que essa tenha sido a última vez que Messi mencionou a possibilidade de trabalhar no Barcelona depois que se aposentar, os últimos movimentos do jogador mostraram que a possibilidade segue viva. Isso porque, o próprio clube catalão confirmou que houve a chance de o argentino voltar ao Camp Nou logo depois que ele saiu do PSG, antes de acertar com o Inter Miami.