Cristiano Ronaldo, o Instagram e, agora, o Twitter mais valioso de todo o esporte

O português, assim, se tornou o esportista com as redes sociais mais valiosas

Depois de ser considerado o futebolista com o Instagram mais valiosos, Cristiano Ronaldo vê sua conta no Twitter (@Cristiano) seguir o mesmo passo e se tornar a mais valiosa do esporte. Ele é o atleta que mais fatura por postagens no Twitter.

De acordo com o relatório da plataforma de marketing de atletas Opendorse, o valor médio de uma postagem no Twitter do atacante da é de € 868 mil (aproximadamente R$ 4 milhões). Somando isso aos € 975 mil (aproximadamente R$ 4,5 milhões) que recebe por postagens no Instagram, Ronaldo é o esportista mais poderoso nas redes sociais.

Atrás do português ficaram ídolos como LeBron James e Roger Federer. Já no mundo do futebol, CR7 é seguido por Andrés Iniesta (€ 590 mil) e Neymar (€ 478 mil).

As primeiras posições da ranking são:

1° - Cristiano Ronaldo - € 868 mil

2° - Andrés Iniesta - € 590 mil

Foto:©Getty Images

3° - Neymar - € 478 mil

4° - Lebron James - € 470 mil