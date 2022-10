Messi reconhece medo de lesão antes da Copa do Mundo

Craque argentino citou lesões dos compatriotas Di María e Dybala para falar do medo de perder o Mundial

A cada dia que passa, a Copa do Mundo de 2022 está mais perto e as expectativas de jogadores, treinadores e torcedores ficam mais altas. Na mesma medida também cresce um medo em comum para vários atletas: uma lesão que o deixe de fora do principal campeonato de futebol do planeta. E este temor está bem vivo em Lionel Messi.

Em recente entrevista ao serviço de streaming Star+, o craque argentino confirmou que a edição de 2022 será sua última Copa do Mundo como jogador. E é exatamente por este motivo que ele declarou ter medo de perder o Mundial por conta de algum problema muscular.

Nessa semana, Messi falou sobre essa questão da lesão em uma entrevista à Directv Sports.

"É um Mundial diferente, que será jogado em um período diferente dos anteriores. Estão tão pertinho que qualquer mínima coisa que acontecer pode te deixar de fora. Como eu dizia, tipo o que aconteceu com Paulo [Dybala] e a Fideo [Di María]. Pessoalmente isso já me preocupa e depois de ver essas coisas, fico com mais medo", declarou Messi.

Durante essa entrevista, Messi estava lesionado. Ele se recupera de uma lesão na panturrilha direita, que o deixou fora das últimas partidas, incluindo o duelo da Liga dos Campeões contra o Benfica. O argentino pode voltar a atuar já no domingo (16) no duelo do PSG contra o Olympique de Marselha.

O camisa 10 da seleção argentina comentou sobre a importância de jogar sem se preocupar com o risco de lesão e também deixou claro que acredita que seus companheiros citados terão tempo suficiente para se recuperar e chegar bem à Copa do Mundo.

"Começar a jogar pensando nas lesões pode ser contraproducente. O melhor é atuar com normalidade, como sempre. Jogar é a melhor maneira de estar bem e eu espero que eles [Di María e Dybala] se recuperem. Acho que eles têm tempo de sobra para recuperar e chegar bem", falou o atacante do Paris Saint-Germain.