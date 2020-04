Xavi coloca Neymar entre os 5 melhores do mundo e apoia retorno ao Barcelona

Campeão do mundo com a seleção da Espanha em 2010 acredita na volta do camisa 10 do PSG e sonha em ser treinador do Barça um dia

O namoro entre Neymar e Barcelona segue dando o que falar. Agora, mais um nome de peso aprovou o retorno do brasileiro à Catalunha. Xavi Hernandez, eterno ídolo culé e da seleção da , disse não ver razões para que o camisa 10 não retorne ao Camp Nou - Suárez também disse recentemente que o brasileiro sempre será bem-vindo por lá.

"Por que não? Em termos de futebol, não tenho dúvidas. Vivi com ele em um vestiário e ele me parece uma ótima pessoa", disse o treinador de Al-Sadd ao DjMariiO em entrevista no YouTube.

O espanhol sabe que a transferência não é simples e que custaria bastante aos cofres do , mas preferiu não entrar nesse mérito. Olhando só para o futebol, Xavi disse que Neymar é um dos melhores do mundo e seu retorno seria importante para a equipe.

“Ele foi muito profissional aqui em Barcelona e faria a diferença.Depois, há a questão social e burocrática. Eu não vou lá. Mas no campo ele está entre os cinco melhores do mundo”.

O campeão do mundo com a seleção da Espanha em 2010 também falou a respeito de Lautaro Martinez, que aparentemente será a grande prioridade catalã na próxima janela de transferências, ao lado de Neymar.

“Eu gosto dele. Quem não gosta? Ele se destaca bem, dá profundidade, joga com espaço e com poucos espaços. O Barça se sai bem quando interessado”.

Mas além do brasileiro e do argentino, um outro nome está sendo constantemente especulado no Barcelona: o de Xavi. A ideia da diretoria culé é fazer com o treinador algo semelhante com o que foi feito com Guardiola, que também havia jogado pelo clube e se tornou um dos melhores técnicos do mundo.

Após a demissão de Ernesto Valverde, o atual comandante do Al-Sadad foi sondado, mas Quique Setién acabou fechando com o clube. Contudo, diante da má fase do ex-Betis, o nome de Xavi ganha ainda mais força para a próxima temporada.

Aos 40 anos, o ex-camisa 6 contou que sonha em assumir o comando técnico do Barcelona um dia e que se sente cada vez mais preparado para que isso aconteça.

“Agora que já atuei como treinador, me considero mais capaz, é um sonho retornar ao Barcelona. Eu já disse isso em muitas ocasiões, considero o Barça minha casa, é a minha vida”.

“Estou em um estágio. Estou aprendendo muito como técnico aqui no Qatar. Obviamente, treinar o Barça é diferente. Preciso ver claramente, estar muito preparado. É tudo um processo e espero que um dia eu possa chegar lá".

Neymar e Xavi atuaram juntos na Catalunha por duas temporadas e conquistaram os títulos da , , Copa del Rey e . Se a dupla reeditar a parceria com Lionel Messi, os torcedores do Barça podem esperar muito mais por aí.