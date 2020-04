Messi, Suárez e Neymar juntos: Mascherano diz torcer por retorno do trio MSN

Argentino revela que gostaria do retorno de Neymar ao Barcelona e que Messi não precisa mais provar que é o melhor, mesmo sem ganhar a Copa do Mundo

Quanto mais a janela de transferências se aproxima, mais aumentam as especulações sobre o retorno de Neymar ao . Recentemente, Luis Suárez deixou as portas do Camp Nou abertas ao craque brasileiro e Xavi, que deve se tornar treinador do clube catalão em um futuro próximo, também aprovou o retorno do camisa 10 do PSG. Agora, mais um ídolo do clube disse torcer para que isso aconteça.

Javier Mascherano, que jogou no Barça ao longo de oito temporadas e fez parte de um dos melhores períodos do clube, disse em entrevista à rádio catalã RAC-1 que gostaria de ver o trio MSN atuando mais uma vez.

"Espero que Messi, Suárez e Neymar (MSN) possam jogar juntos novamente. Seria muito bom para o clube, são três jogadores muito bons e também seria muito bom para todos nós que gostamos na TV”, revelou o Chefito.

Mascherano também fez parte desse time e nunca escondeu sua admiração por Messi. O volante já havia se declarado ao argentino em outras oportunidades, inclusive em uma entrevista exclusiva à Goal. Agora, Masche voltou a dizer que o camisa 10 do Barça é o melhor e não precisa provar mais nada quanto a isso.

“Ele não precisa demonstrar nada, já demonstra isso há 12 ou 13 anos, ele é o melhor jogador do mundo de longe”.

Os críticos de Messi se agarram ao fato de ele ainda não conseguiu vencer uma pela seleção da argentina, como fez Maradona, por exemplo. Mas para o eterno capitão argentino, Messi ainda tem condições de ganhar o título mundial para seu país, e mesmo que isso não aconteça, ele ainda continuará sendo o melhor.

"Ele está em condições de chegar à próxima Copa do Mundo e em um nível muito bom. Ganhando o título com seu país ou não, ninguém vai mudar quem é o melhor”, ressaltou.

Por fim, Mascherano recordou alguns pontos de sua carreira no futebol. O Chefito iniciou sua carreira como volante, jogando nessa posição no , no e no . Então, quando foi ao Barcelona, teve que se adaptar a uma nova posição para jogar como zagueiro. E segundo ele, essa foi a grande virtude de sua carreira.

"Minha grande virtude foi o fato de que ousei jogar em outra posição e ganhar um lugar em uma posição que nunca imaginei".

Jogando na zaga, ele participou da final da de 2011, contra o , em Wembley, logo em sua primeira temporada pelo clube. E segundo o jogador, essa foi a partida mais especial de sua carreira.

“Existem muitos jogos, mas Wembley 2011 foi o melhor, não apenas pela Champions, como foi conquistada. Mas pelo que significou para nós ao longo do caminho. Eu também não esperava jogar. Abidal havia se recuperado, Puyol estava lá... foi meu primeiro ano e a conquista da Champions foi espetacular”, revelou.

Agora, Mascherano está de volta à para defender o Estudiantes. Sebastian Veron, presidente do clube, também tem o sonho de contratar Daniel Alves e Iniesta para reeditar um outro trio que fez muito sucesso no Barcelona.