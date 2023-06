Lionel Messi pode fazer sua estreia nos Estados Unidos contra o Arsenal pelo jogo das estrelas da MLS

Sua primeira partida seria contra a equipe inglesa na pré-temporada européia

Messi é contratado pelo Inter Miami

As estrelas da MLS enfrentam o Arsenal em julho

Messi pode ser escolhido para jogar

O QUE ACONTECEU? A transferência de Messi para o Inter Miami causou grande impacto no mundo do futebol, pois esperava-se que seguisse o caminho de Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita. Apesar de não haver qualquer foto do argentino nos Estados Unidos, já poderia ser convocado pela equipe de exibição do MLS All-Stars quando enfrentarão o Arsenal na pré-temporada européia.

O QUADRO GERAL: O time das estrelas enfrentarão o time de Mikel Arteta em 20 de julho na capital norte-americana, em Washington, e Messi pode ser adicionado à equipe, comandada por Wayne Rooney. Resta saber se Messi estará disponível para ser selecionado, já que foi autorizado a não participar do jogo da Argentina contra a Indonésia na próxima semana para aproveitar suas férias.

E MAIS: Messi pode fazer sua estreia pelo Inter Miami contra o Cruz Azul do México em 21 de julho, e a expectativa é tão grande que os ingressos estão sendo vendidos por valores altíssimos, pois os fãs querem ter um vislumbre de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos.

O QUE VEM A SEGUIR PARA MESSI? Ele terá uma pequena pausa para férias e provavelmente viajará para os Estados Unidos em seguida para finalmente fazer sua tão aguardada estreia.