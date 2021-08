PSG x Strasbourg AO VIVO: siga em tempo real o jogo do Campeonato Francês

A semana do PSG foi agitada com o anúncio da contratação de Lionel Messi. No entanto, apesar de seu principal e maior reforço, o craque argentino ainda não fará a sua estreia.

De acordo com o jornal Le Parisien, o novo camisa 30 pode estrear contra o Brest ou Reims (ambas partidas fora de casa), nos dias 20 e 29 de agosto, respectivamente.