Messi ou Ronaldo no futebol mexicano: dirigente sonha grande com possível fusão com MLS

Enquanto Messi e CR7 têm futuro indefinido em Barcelona e Juventus, ligas de Estados Unidos e México estudam fusão e sonham com os craques

Há algum tempo especula-se uma possível ida de Messi e Cristiano Ronaldo para a MLS, dos Estados Unidos, principalmente por conta da Inter Miami de David Beckham. Porém, com as conversas recentes sobre uma fusão entre a liga americana e a Liga MX, do México, já há quem sonhe realmente com a transferência da dupla para a América do Norte.

Assim como fazem Holanda e Bélgica na Europa, Estados Unidos e México discutem atualmente uma fusão entre suas ligas de futebol, na esperança de que isso possa acontecer após a Copa do Mundo de 2026, que será sediada justamente nos dois países, em conjunto com o Canadá.

Enquanto isso, Mikel Arriola, presidente da Liga MX, acredita que o crescimento da Liga MX e da MLS possa atrair Messi e Cristiano Ronaldo, que aos poucos caminham para o final de suas carreiras extremamente vitoriosas.

Há um plano para fundir a Liga MX e a MLS... união México e EUA 🇺🇸🇲🇽



“Seríamos uma das melhores ligas do mundo [se a fusão de fato acontecesse]. O próximo passo seria ter Messi ou Cristiano Ronaldo aqui [México] ou nos Estados Unidos, talvez na fase final de suas carreiras", declarou o dirigente à ESPN.

O contrato de Lionel Messi com o Barcelona termina ao final desta temporada e as partes ainda não acertaram a renovação. Apesar do interesse de clubes como o PSG, o argentino só pretende decidir o que vai fazer ao final de 2020/21.

“Sempre disse que tenho a impressão de que gostaria de morar nos Estados Unidos, de fazer parte daquela liga, daquela vida. Mas se isso vai acontecer eu não sei", disse o seis vezes melhor do mundo em dezembro do ano passado, ao La Sexta.

Do outro lado, Cristiano Ronaldo está vivendo seu pior momento com a camisa da Juventus e não tem garantida sua permanência no clube italiano, enquanto o Real Madrid segue de olho na situação de um de seus maiores ídolos.

A fusão entre a MLS e a Liga MS é possível?

Há muitos anos a fusão entre as duas ligas é discutida, como uma forma de valorizar as duas competições, atrair mais jogadores, espectadores e, consequentemente, mais patrocinadores.

Mesmo assim, em dezembro do ano passado, Don Garber, comissário da Major League Soccer, disse que tal movimento estava "muito distante". Por outro lado, Gianni Infantino, presidente da Fifa, apoiou o plano de fusão em entrevista coletiva concedida na semana passada.

"Acho que o potencial dos Estados Unidos e do México é enorme, cada país por si só. Mas é claro que se você pudesse juntar esses dois, seria incrível e poderia muito bem ser a melhor liga do mundo".