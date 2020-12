Messi elogia Cristiano e admite seguir no futebol após aposentadoria

O craque argentino falou sobre o seu momento no Barcelona e planos para o futuro em longa entrevista

Lionel Messi voltou a falar quase seis meses após a entrevista exclusiva para a Goal, quando anunciou que ficaria no por, pelo menos, mais uma temporada, cumprindo o seu contrato atual. Ao La Sexta, da , o craque argentino falou sobre seu momento no Barcelona e também sobre meses que podem ser os seus últimos na Catalunha.

O camisa 10 blaugrana disse que Cristiano Ronaldo se destaca no futebol, reafirmou seu amor pelo clube e repassou episódios polêmicos nos últimos meses, como a saída de Luis Suárez do Camp Nou, e os planos para quando pendurar as chuteiras.

"Quando comecei a ser profissional, deixei de lado a paixão e o torcedor por dentro. Aqueles que me fazem levantar do sofá são meus filhos. Eles são quem mais me emocionam hoje. Existem muitos atletas admiráveis. Rafa Nadal, Federer, LeBron... Em todos os esportes há sempre alguém que se destaca e é admirável pelo seu trabalho. Cristiano no futebol. Tem muitos que se destacam e sempre deixam o máximo".

Um dos principais temas da entrevista foi a possível saída do clube. Daqui a poucos dias, o craque está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube europeu e já no fim da temporada passada, ele pensava em deixar Barcelona.

"Chegou um momento que pensava que havia cumprido um ciclo, que necessitava de uma mudança, por causa de todos os problemas. Sabia que este ano era de transição e como sempre disse, queria seguir lutando para conseguir títulos e sentia que era o momento de sair. Eu queria fazer as coisas certas, mas o problema estava feito. O presidente começou a vazar coisas para me fazer parecer o bandido do filme."

"Foi uma decisão horrível de ser tomada, porque não é fácil, é o clube da minha vida. Sabia que não tem melhor cidade para se viver do que esta. Minha família não queria se mudar, mas sentia que seria o melhor para todos naquele momento, pensava que o ciclo havia se encerrado. Não deveria ter sido tão drástico".

Messi falou sobre o futuro. Especulado em clubes como Manchester City, de Pep Guardiola, e PSG, onde voltaria a jogar com Neymar, o argentino não quis cravar se sai ou não do clube. "Vou esperar o final da temporada. O importante é pensar no time, terminar bem o ano e não pensar em outras coisas".

Já com 33 anos, o craque está em seus últimos anos como profissional. No entanto, ele admite que ainda não tem grandes planos para quando parar de jogar. "Não sei, não pensei nisso, mas algo relacionado ao futebol. Não como treinador, mas com alguma coisa a ver com futebol. Gostaria de ser diretor esportivo e estar lá para trazer os jogadores para o clube que estarei".

O argentino respondeu quais foram os dois melhores treinadores que trabalharam com ele no Barcelona. "Tive o azar, entre aspas, de ter passado muito tempo com Pep Guardiola e Luis Enrique, os dois melhores. Tê-los com tanta frequência e tão rápido me fez crescer muito no futebol e na sabedoria tática que eles me ensinaram".

"Pep tem algo especial, ele faz você enxergar as coisas de uma forma: como ele prepara as partidas, defensivamente, ofensivamente... ele falava exatamente onde era o jogo, como era preciso atacar para ganhar. Luis Enrique me ensinou mais coisas, ele tinha detalhes diferentes que tornavam isso outra coisa".

Sobre a polêmica saída de Luis Suárez, que hoje defende o rival , Messi disse: "Eu já tinha me decidido antes da saída de Suárez, mas me pareceu loucura o que fizeram com Luis. Por como se foi, como fizeram as coisas, pois ele saiu de graça, recebendo pelos anos de contrato restantes e para uma equipe que briga pelos mesmos títulos".

Messi também afirmou que não se arrepende de ter enviado o burofax, documento em que pediu de forma oficial sua saída do Barcelona. "Voltaria a reenviar o burofax. É uma maneira de formalizar. Eu disse ao presidente nos últimos seis meses que estava indo embora para que ele me ajudasse. Foi uma forma de dizer 'quero sair'."