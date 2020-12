Messi: Guardiola e Luis Enrique foram os melhores técnicos da história do Barça

O argentino viver excelentes fases sob comando da dupla, e reconhece a importância dos dois em sua carreira

Até Lionel Messi tem os seus preferidos. E, para ele, os melhores treinadores do foram Pep Guardiola e Luis Enrique, e ele foi "sortudo", como disse, por ter trabalhado com os dois.

Guardiola e Luis Enrique são dois dos mais conceituados técnicos da atualidade, e conquistaram muitas coisas na última década. Somando suas passagens pelo Barcelona, foram nove temporadas, com quase 20 títulos conquistados neste período. Além disso, ambos tiveram o melhor de Messi.

Na era Guardiola, entre 2008 e 2012, o Barça conquistou 14 troféus importantes e, foi justamente nesta época, sob comando do catalão, que Messi se estabeleceu como um dos melhores jogadores do mundo.

Já com Luis Enrique, foram nove títulos durante a passagem de três temporadas, entre eles Liga dos Campeões e . Com o ex-meia no comando, Messi teve uma média de mais de um gol por jogo - foram 106 tentos em 105 partidas, além de 43 assistências e 251 chances criadas.

E o próprio argentino reconhece que os dois foram muito especiais, tanto para ele quanto para o Barça. Em entrevista ao La Sexta, que irá ao ar no domingo (27), Messi admitiu que os treiandores do e da seleção espanhola foram os melhores com quem ele já trabalhou e os maiores da história do Barça.

"Pep tem algo especial. Ele faz você ver as coisas de uma maneira diferente. Como ele preparava os jogos, como nos preparava defensivamente, como atacar. Eu tive a sorte de ter Guardiola e Luis Enrique muito de perto, os dois melhores. Tê-los com tanta frequência e tão rápido me fez crescer muito no futebol e na sabedoria tática", disse Messi.

Mesmo que tenha, talvez, vivido seus melhores momentos sob comando da dupla, Messi ainda é Messi, e continua com suas excelentes atuações. Recentemente, ao marcar um dos gols da vitória por 3 a 0 contra o Real , na terça (22), o argentino chegou aos 644 tentos pelo Barça e ultrapassou Pelé como maior artilheiro por um time só em jogos oficiais.