Messi na Copa América: jogos, gols e mais números do argentino

O camisa 10 da Argentina jogou quatro edições do torneio continental

Lionel Messi está indo para os ininterruptos 14 anos vestindo a camisa da Seleção . E embora ninguém se atreva a argumentar que o craque é o símbolo máximo da equipe nacional desde a aposentadoria de Diego Armando Maradona, também é uma realidade que o seu grande objetivo com a Albiceleste é alcançar um título de nível sênior.

Portanto, após a decepção na na , a seleção terá uma nova oportunidade em breve. Embora não seja o mesmo que uma Copa do Mundo, a , que será realizada no , é uma das últimas chances do jogador erguer um troféu com a Argentina.

Poucos dias antes da estreia da seleção contra a , em Salvador, a Goal, relembra todos os números do atacante nas quatro edições da Copa América que ele jogou.

JOGOS DISPUTADOS NA COPA AMÉRICA



Foto: Getty Images

Dois anos depois de sua estreia oficial na Seleção, Leo foi convocado por Alfio Basile para jogar na , em 2007, a sua primeira Copa América. Em uma equipe cheia de grandes nomes como Riquelme, Hernan Crespo, Javier Mascherano, Pablo Aimar e Carlos Tevez, entre outros, Messi participou de seis jogos pela Albiceleste, incluindo a final com a derrota para o Brasil por 3 a 0.

Em 2011, a equipe nacional foi eliminada nas quartas de final pelo , e o craque participou de quatro jogos, enquanto na edição do de 2015, Messi realizou seis jogos da equipe liderada por Tata Martino, que caiu na final, nos pênaltis, contra os chilenos.

Nos , em 2016, o camisa 10 sentiu um desconforto físico, mas participou de cinco dos seis jogos (perdeu o primeiro). Na ocasião, foi novamente vice-campeão. No total, o jogador tem 21 jogos disputados na Copa América.

GOLS E ASSISTÊNCIAS NA COPA AMÉRICA



Foto: Getty Images

EFETIVIDADE NA COPA AMÉRICA



Foto: Getty Images

Entre as quatro edições que jogou, Messi tem um total de oito gols e 11 assistências na Copa América. Na Venezuela, em 2007, ele comemorou dois tentos e deu uma assistência.

Na Argentina, em 2011, não balançoou as redes, mas assistiu três oportunidades, enquanto no Chile 2015 registrou um gol e três assistências.

Na última edição do torneio, nos EUA, em 2016, registrou o seu melhor desempenho até agora: cinco gols e quatro assistências.