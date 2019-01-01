Tite na Seleção Brasileira: aproveitamento, gols e mais números do técnico

Quando Tite assumiu o comando da Seleção Brasileira em 2016, todos esperavam por um salvador da pátria e o seu nome era praticamente unânime entre os torcedores. Agora, próximo de completar três anos à frente da seleção, o técnico se prepara para encarar mais um novo desafio: a Copa América no Brasil.
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Com 36 jogos disputados desde quando aceitou comandar a seleção, Tite registra bons números, mas chega para a disputa da Copa América pressionado após a eliminação para a Bélgica nas quartas de final na Copa do Mundo da Rússia.
Confira os números do treinador à frente da Seleção Brasileira!
RETROSPECTO DE TITE
Desde que assumiu a Seleção, Tite esteve à beira do campo em 34 jogos, entre amistosos, partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo e o Mundial de 2018.
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O número de triunfos é expressivo. São 29 com o treinador no comando, além de cinco empates e duas derrotas
|JOGOS
|VITÓRIAS
|EMPATES
|DERROTAS
|APROVEITAMENTO
|36
|29
|5
|2
|85,19%
JOGOS DETALHADOS
VITÓRIAS
|DIA
|JOGO
|COMPETIÇÃO
|09/06/2019
|BRASIL 7 X 0 HONDURAS
|AMISTOSO
|05/06/2019
|BRASIL 2 X 0 QATAR
|AMISTOSO
|26/03/2019
|BRASIL 3 X 1 REPÚBLICA TCHECA
|AMISTOSO
|20/11/2018
|BRASIL 1 X 0 CAMARÕES
|AMISTOSO
|16/11/2018
|BRASIL 1 X 0 URUGUAI
|AMISTOSO
|16/10/2018
|BRASIL 1 X 0 ARGENTINA
|AMISTOSO
|12/10/2018
|BRASIL 2 X 0 ARÁBIA SAUDITA
|AMISTOSO
|11/09/2018
|BRASIL 5 X 0 EL SALVADOR
|AMISTOSO
|07/09/2018
|BRASIL 2 X 0 EUA
|AMISTOSO
|02/07/2018
|BRASIL 2 X 0 MÉXICO
|COPA DO MUNDO 2018
|27/06/2018
|SÉRVIA 0 X 2 BRASIL
|COPA DO MUNDO 2018
|22/06/2018
|BRASIL 2 X 0 COSTA RICA
|COPA DO MUNDO 2018
|10/06/2018
|BRASIL 3 X 0 ÁUSTRIA
|AMISTOSO
|03/06/2018
|BRASIL 2 X 0 CROÁCIA
|AMISTOSO
|27/03/2018
|BRASIL 1 X 0 ALEMANHA
|AMISTOSO
|23/03/2018
|BRASIL 3 X 0 RÚSSIA
|AMISTOSO
|10/11/2017
|BRASIL 3 X 1 JAPÃO
|AMISTOSO
|10/10/2017
|BRASIL 3 X 0 CHILE
|ELIMINATÓRIAS
|31/08/2017
|BRASIL 2 X 0 EQUADOR
|ELIMINATÓRIAS
|13/06/2017
|BRASIL 4 X 0 AUSTRÁLIA
|AMISTOSO
|28/03/2017
|BRASIL 3 X 0 PARAGUAI
|ELIMINATÓRIAS
|23/03/2019
|BRASIL 4 X 1 URUGUAI
|ELIMINATÓRIAS
|25/01/2017
|BRASIL 1 X 0 COLÔMBIA
|ELIMINATÓRIAS
|16/11/2016
|BRASIL 2 X 0 PERU
|ELIMINATÓRIAS
|10/11/2016
|BRASIL 3 X 0 ARGENTINA
|ELIMINATÓRIAS
|11/10/2016
|BRASIL 2 X 0 VENEZUELA
|ELIMINATÓRIAS
|06/10/2016
|BRASIL 5 X 0 BOLÍVIA
|ELIMINATÓRIAS
|06/09/2016
|BRASIL 2 X 1 COLÔMBIA
|ELIMINATÓRIAS
|01/09/2016
|BRASIL 3 X 0 EQUADOR
|ELIMINATÓRIAS
EMPATES
|DIA
|JOGO
|COMPETIÇÃO
|23/03/2019
|BRASIL 1 X 1 PANAMÁ
|AMISTOSO
|17/06/2018
|BRASIL 1 X 1 SUÍÇA
|COPA DO MUNDO
|14/11/2017
|BRASIL 0 X 0 INGLATERRA
|AMISTOSO
|05/10/2017
|BRASIL 0 X 0 BOLÍVIA
|ELIMINATÓRIAS
|05/09/2017
|BRASIL 1 X 1 COLÔMBIA
|ELIMINATÓRIAS
DERROTAS
|DIA
|JOGO
|COMPETIÇÃO
|06/07/2018
|BRASIL 1 X 2 BÉLGICA
|COPA DO MUNDO 2018
|09/06/2017
|BRASIL 0 X 1 ARGENTINA
|AMISTOSO
SALDO DE GOLS
|GOLS MARCADOS
|GOLS SOFRIDOS
|SALDO DE GOLS
|JOGOS EM QUE SOFREU GOLS
|JOGOS EM QUE NÃO SOFREU GOLS
|80
|10
|70
|9
|27
ARTILHEIROS NA 'ERA' TITE
|JOGADORES
|GOLS MARCADOS
|GABRIEL JESUS
|16
|NEYMAR
|14
|COUTINHO
|10
|PAULINHO
|8
|ROBERTO FIRMINO
|6
|RICHARLISON
|5
|MIRANDA, THIAGO SILVA
|3
|RENATO AUGUSTO, DIEGO SOUZA, WILLIAN, MARCELO, THIAGO SILVA
|2
|LUCAS PAQUETÁ, ALEX SANDRO, FILIPE LUÍS, MARQUINHOS, TAISON, DAVID NERES
|1
JOGADORES CONVOCADOS
|NOME
|CONVOCAÇÃO
|ALISSON
|12
|EDERSON
|9
|GABRIEL BRAZÃO
|1
|WEVERTON
|7
|ALEX MURALHA
|3
|CÁSSIO
|4
|NETO
|2
|HUGO
|1
|DIEGO ALVES
|1
|MARCELO GROHE
|3
|DANILO FERNANDES
|1
|DANIEL ALVES
|10
|FÁGNER
|9
|DEDÉ
|2
|DANILO
|5
|RAFINHA
|2
|MARCOS ROCHA
|1
|EDER MILITÃO
|2
|MARIANO
|1
|MARQUINHOS
|11
|MIRANDA
|11
|THIAGO SILVA
|11
|RODRIGO CAIO
|6
|GIL
|5
|GEROMEL
|2
|DAVID LUIZ
|1
|FABINHO
|3
|JEMERSON
|1
|LUAN
|1
|VICTOR HUGO
|1
|MARCELO
|8
|FILIPE LUÍS
|12
|ALEX SANDRO
|7
|FELIPE
|1
|WENDELL
|1
|FÁBIO SANTOS
|1
|JORGE
|1
|ISMAILY
|1
|PAULINHO
|10
|CASEMIRO
|12
|ALLAN
|3
|WALACE
|1
|FERNANDINHO
|9
|RAFAEL CARIOCA
|2
|ANDREAS PEREIRA
|1
|FRED
|2
|ARTHUR
|5
|HENRIQUE
|1
|WALACE
|1
|WILLIAN ARÃO
|1
|RENATO AUGUSTO
|10
|COUTINHO
|13
|WILLIAN
|11
|GIULIANO
|7
|LUCAS LIMA
|5
|DIEGO
|4
|FELIPE ANDERSON
|1
|RODRIGUINHO
|2
|LUCAS PAQUETÁ
|3
|OSCAR
|1
|GUSTAVO SCARPA
|1
|CAMILO
|1
|GABRIEL JESUS
|11
|NEYMAR
|10
|ROBERTO FIRMINO
|11
|TAISON
|6
|DOUGLAS COSTA
|8
|DIEGO SOUZA
|4
|DUDU
|2
|LUAN
|2
|DIEGO TARDELLI
|1
|GABIGOL
|1
|ANDERSON TALISCA
|1
|WILLIAN JOSÉ
|1
|EVERTON
|3
|RICHARLISON
|3
|VINICIUS JR
|1