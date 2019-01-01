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Tite na Seleção Brasileira: aproveitamento, gols e mais números do técnico

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LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images
Técnico assumiu o comando em 2016 e seu retrospecto é expressivo

Quando Tite assumiu o comando da Seleção Brasileira em 2016, todos esperavam por um salvador da pátria e o seu nome era praticamente unânime entre os torcedores. Agora, próximo de completar três anos à frente da seleção, o técnico se prepara para encarar mais um novo desafio: a Copa América no Brasil.

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Com 36 jogos disputados desde quando aceitou comandar a seleção, Tite registra bons números, mas chega para a disputa da Copa América pressionado após a eliminação para a Bélgica nas quartas de final na Copa do Mundo da Rússia.

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Confira os números do treinador à frente da Seleção Brasileira!

RETROSPECTO DE TITE

Desde que assumiu a Seleção, Tite esteve à beira do campo em 34 jogos, entre amistosos, partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo e o Mundial de 2018.

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O número de triunfos é expressivo. São 29 com o treinador no comando, além de cinco empates e duas derrotas

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO
36 29 5 2 85,19%

JOGOS DETALHADOS

VITÓRIAS

DIA JOGO COMPETIÇÃO
09/06/2019 BRASIL 7 X 0 HONDURAS AMISTOSO
05/06/2019 BRASIL 2 X 0 QATAR AMISTOSO
26/03/2019 BRASIL 3 X 1 REPÚBLICA TCHECA AMISTOSO
20/11/2018 BRASIL 1 X 0 CAMARÕES AMISTOSO
16/11/2018 BRASIL 1 X 0 URUGUAI AMISTOSO
16/10/2018 BRASIL 1 X 0 ARGENTINA AMISTOSO
12/10/2018 BRASIL 2 X 0 ARÁBIA SAUDITA AMISTOSO
11/09/2018 BRASIL 5 X 0 EL SALVADOR AMISTOSO
07/09/2018 BRASIL 2 X 0 EUA AMISTOSO
02/07/2018 BRASIL 2 X 0 MÉXICO COPA DO MUNDO 2018
27/06/2018 SÉRVIA 0 X 2 BRASIL COPA DO MUNDO 2018
22/06/2018 BRASIL 2 X 0 COSTA RICA COPA DO MUNDO 2018
10/06/2018 BRASIL 3 X 0 ÁUSTRIA AMISTOSO
03/06/2018 BRASIL 2 X 0 CROÁCIA AMISTOSO
27/03/2018 BRASIL 1 X 0 ALEMANHA AMISTOSO
23/03/2018 BRASIL 3 X 0 RÚSSIA AMISTOSO
10/11/2017 BRASIL 3 X 1 JAPÃO AMISTOSO
10/10/2017 BRASIL 3 X 0 CHILE ELIMINATÓRIAS
31/08/2017 BRASIL 2 X 0 EQUADOR ELIMINATÓRIAS
13/06/2017 BRASIL 4 X 0 AUSTRÁLIA AMISTOSO
28/03/2017 BRASIL 3 X 0 PARAGUAI ELIMINATÓRIAS
23/03/2019 BRASIL 4 X 1 URUGUAI ELIMINATÓRIAS
25/01/2017 BRASIL 1 X 0 COLÔMBIA ELIMINATÓRIAS
16/11/2016 BRASIL 2 X 0 PERU ELIMINATÓRIAS
10/11/2016 BRASIL 3 X 0 ARGENTINA ELIMINATÓRIAS
11/10/2016 BRASIL 2 X 0 VENEZUELA ELIMINATÓRIAS
06/10/2016 BRASIL 5 X 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS
06/09/2016 BRASIL 2 X 1 COLÔMBIA ELIMINATÓRIAS
01/09/2016 BRASIL 3 X 0 EQUADOR ELIMINATÓRIAS

EMPATES

DIA JOGO COMPETIÇÃO
23/03/2019 BRASIL 1 X 1 PANAMÁ AMISTOSO
17/06/2018 BRASIL 1 X 1 SUÍÇA COPA DO MUNDO
14/11/2017 BRASIL 0 X 0 INGLATERRA AMISTOSO
05/10/2017 BRASIL 0 X 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS
05/09/2017 BRASIL 1 X 1 COLÔMBIA ELIMINATÓRIAS

DERROTAS

DIA JOGO COMPETIÇÃO
06/07/2018 BRASIL 1 X 2 BÉLGICA COPA DO MUNDO 2018
09/06/2017 BRASIL 0 X 1 ARGENTINA AMISTOSO

SALDO DE GOLS

GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS SALDO DE GOLS JOGOS EM QUE SOFREU GOLS JOGOS EM QUE NÃO SOFREU GOLS
80 10 70 9 27

ARTILHEIROS NA 'ERA' TITE

JOGADORES GOLS MARCADOS
GABRIEL JESUS 16
NEYMAR 14
COUTINHO 10
PAULINHO 8
ROBERTO FIRMINO 6
RICHARLISON 5
MIRANDA, THIAGO SILVA 3
RENATO AUGUSTO, DIEGO SOUZA, WILLIAN, MARCELO, THIAGO SILVA 2
LUCAS PAQUETÁ, ALEX SANDRO, FILIPE LUÍS, MARQUINHOS, TAISON, DAVID NERES 1

JOGADORES CONVOCADOS

NOME CONVOCAÇÃO
ALISSON 12
EDERSON 9
GABRIEL BRAZÃO 1
WEVERTON 7
ALEX MURALHA 3
CÁSSIO 4
NETO 2
HUGO 1
DIEGO ALVES 1
MARCELO GROHE 3
DANILO FERNANDES 1
DANIEL ALVES 10
FÁGNER 9
DEDÉ 2
DANILO 5
RAFINHA 2
MARCOS ROCHA 1
EDER MILITÃO 2
MARIANO 1
MARQUINHOS 11
MIRANDA 11
THIAGO SILVA 11
RODRIGO CAIO 6
GIL 5
GEROMEL 2
DAVID LUIZ 1
FABINHO 3
JEMERSON 1
LUAN 1
VICTOR HUGO 1
MARCELO 8
FILIPE LUÍS 12
ALEX SANDRO 7
FELIPE 1
WENDELL 1
FÁBIO SANTOS 1
JORGE 1
ISMAILY 1
PAULINHO 10
CASEMIRO 12
ALLAN 3
WALACE 1
FERNANDINHO 9
RAFAEL CARIOCA 2
ANDREAS PEREIRA 1
FRED 2
ARTHUR 5
HENRIQUE 1
WALACE 1
WILLIAN ARÃO 1
RENATO AUGUSTO 10
COUTINHO 13
WILLIAN 11
GIULIANO 7
LUCAS LIMA 5
DIEGO 4
FELIPE ANDERSON 1
RODRIGUINHO 2
LUCAS PAQUETÁ 3
OSCAR 1
GUSTAVO SCARPA 1
CAMILO 1
GABRIEL JESUS 11
NEYMAR 10
ROBERTO FIRMINO 11
TAISON 6
DOUGLAS COSTA 8
DIEGO SOUZA 4
DUDU 2
LUAN 2
DIEGO TARDELLI 1
GABIGOL 1
ANDERSON TALISCA 1
WILLIAN JOSÉ 1
EVERTON 3
RICHARLISON 3
VINICIUS JR 1

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