Quantos títulos Tite tem na carreira?

Atual técnico da seleção brasileira registra títulos históricos no currículo

Com inúmeros títulos, Tite almeja adicionar mais uma conquista em sua carreira vitoriosa. Após cair na semifinal da da , e ver o sonho do hexa ser adiado, o treinador inicia mais um objetivo em breve: a no .

Você sabe quantas conquistas Tite tem como treinador? Veja!

QUANTOS TÍTULOS?



Ao todo, Tite soma 12 títulos conquistados, e foi o primeiro a conquistar todos os troféus possíveis para um treinador do futebol brasileiro: , Libertadores, Campeonato Brasileiro, , , e Campeonatos .

CORINTHIANS

No , Tite ganhou absolutamente tudo: foi campeão Brasileiro em 2011 e 2015, Libertadores inédita e invicta para o em 2012, além do Mundial de clubes do mesmo ano. Ganhou ainda Paulista, Recopa e Sul-Americana em 2013. Se tornou o técnico mais vitorioso da equipe.

COMPETIÇÃO ANO Campeonato Brasileiro 2011 Libertadores 2012 Mundial de Clubes 2012 2013 Recopa Sul-Americana 2013

INTERNACIONAL

COMPETIÇÃO ANO Copa Sul-Americana 2008 2009 Bank 2009

GRÊMIO

COMPETIÇÃO ANO Copa do Brasil 2001 Campeonato Gaúcho 2001

CAXIAS

COMPETIÇÃO ANO Campeonato Gaúcho 2000

VERANÓPOLIS