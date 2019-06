Brasil é 100% como anfitrião na Copa América; relembre o histórico

Sede em 2019, país recebe pela quinta vez o torneio entre os dias 14 de junho e 7 de julho

Após cair nas quartas de final da da , o só mira no título da , que será disputada em território brasileiro, entre os dias 14 de junho e 07 de julho.

Em meio a polêmicas de Neymar, acusado de estupro e vazamento de imagens íntimas na internet, a seleção brasileira estreia na principal competição de seleções de futebol das américas contra a , no dia 14, no Morumbi, com um retrospecto positivo: venceu todas as Copas Américas quando sediou o torneio.

Dos oito títulos conquistados, quatro foram em território nacional. Relembre!

OS TÍTULOS DA SELEÇÃO

ANO FINAL SEDE 1919 Brasil 1 x 0 Brasil 1922 Brasil 3 x 0 Brasil 1949 Brasil 7 x 0 Paraguai Brasil 1989 Brasil 1 x 0 Uruguai Brasil 1997 Brasil 3 x 1 Bolívia Bolívia 1999 Uruguai 0 x 3 Brasil Paraguai 2004 (2) 2 x (4) 2 Brasil 2007 Brasil 3 x 0 Argentina

CONQUISTAS NO PAÍS

1919

A terceira edição do torneio foi a primeira no Brasil. Todos os jogos foram disputados no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Os participantes eram Brasil, Uruguai, Argentina e , e todos se enfrentavam.

JOGO Brasil 6 x 0 Chile Brasil 3 x 1 Argentina Uruguai 2 x 2 Brasil Brasil 1 x 0 Uruguai *jogo de desempate

1922

Recebeu o torneio em 1922 como uma forma de comemoração pelo centenário de sua independência. Novamente, os jogos foram realizados no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

JOGO Brasil 1 x 1 Chile Brasil 1 x 1 Paraguai Brasil 0 x 0 Uruguai Brasil 2 x 0 Argentina Brasil 3 x 0 Paraguai *jogo de desempate

1949

Como preparativo para a Copa do Mundo de 1950, o Campeonato Sul-Americano voltou ao Brasil com sedes em General Severiano e São Januário, no Rio de Janeiro; Pacaembu, em ; Vila Belmiro, em ; e Independência, em Belo Horizonte.

JOGO Brasil 9 x 1 brasil 10 x 1 Bolívia Brasil 2 x 1 Chile Brasil 5 x 0 Brasil 7 x 1 Peru Brasil 5 x 1 uruguai Paraguai 2 x 1 Brasil Brasil 7 x 0 Paraguai *jogo de desempate

1989

Pela primeira vez, o Brasil recebia a Copa América já com seu novo nome. Os jogos foram realizados no Maracanã (Rio de Janeiro), Serra Dourada (Goiânia), Fonte Nova (Salvador) e Arruda (Recife).

Vale destacar que até 1967, o torneio era conhecido como Campeonato Sul-Americano