Messi mereceu mais a Bola de Ouro que Van Dijk. E a opinião é de um zagueiro

O defensor do Liverpool foi colocado como o favorito ao prêmio, mas foi vencido pelo argentino; Jaap Stam, em exclusiva à Goal, concorda com a decisão

O zagueiro Virgil van Dijk foi colocado como um dos favoritos para a Bola de Ouro do ano passado, mas foi vencido por Leo Messi, que garantiu o seu sexto prêmio. E embora a expectativa pelo holandês ser o primeiro defensor a vencer o prêmio desde Fabio Cannavaro em 2006, outro defensor holandês concorda com a decisão.

"Normalmente um zagueiro é subestimado e as pessoas não pensam muito sobre ele. Acho que hoje em dia está se ganhando mais destaque e há uma pareciação maior pelo trabalho defensivo. Mas artilheiros ganham mais diheiro e atenção. É assim que foi no passado e como seguirá no futuro", explicou Jaap Stam em entrevista exclusiva à Goal.

"E olhando para o mundo hoje, eu acho que Messi ainda é o melhor jogador. Analisando a Bola de Ouro e o vencedor, creio que a melhor decisão foi esta", afirmou Stam.

Mais times

O ex-defensor, porém, não diminuiu o trabalho feito por seu compatriota na última temporada. "Eu gostaria de ter dado para o Virgil porque ele foi muito bem. Não é que eu não quero que ele vença, mas eu penso no Messi e no que ele faz a cada ano, marcando e criando gols com toda a pressão que ele vive, acho que ele merece".

Mais artigos abaixo

E mesmo colocando Messi acima do zagueiro do , Stam crê que Van Dijk está seguindo o caminho para se tornar um dos grandes defensores de todos os tempos, objetivo do camisa 4 dos Reds. E vê os companheiros de Liverpool como ponto-chave para isso.

"Virgil está muito bem", disse. "Mas um fato que as pessoas normalmente não entendem é que os companheiros ao seu redor têm a capacidade de te deixar ainda melhor. Para chegar onde ele está é preciso habilidade e qualidade, mas ter pessoas qualificadas ao seu lado faz sua vida melhor".

"Creio que jogador no Liverpool com tais jogadores ao seu redor e sendo tão decisivo fará de Virgil um jogador ainda melhor. Ele é um dos melhores defensores do mundo atualmente. Sua trajetória tem sido ideal. Ele se ajustou a cada nível que foi desafiado e isso fala muito sobre a mentalidade dele", concluiu.