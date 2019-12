Messi x Van Dijk: a disputa mais dura por uma Bola de Ouro?

A corrida de 2019 da Ballon d'Or levou a um duelo disputado entre Leo Messi e Virgil van Dijk. Talvez o mais disputado da história.

A premiação da Bola de Ouro não reservou necessariamente uma surpresa aos fãs de futebol pelo mundo. A conquista prévia de Lionel Messi do FIFA The Best já apontava o caminho da sua sexta conquista da Bola de Ouro. Porém, é possível dizer que nunca antes houve uma disputa tão acirrada entre dois jogadores pelo prêmio como houve nessa edição.

A diferença de pontuação entre Messi e Van Dijk foi de apenas sete pontos. O argentino terminou com 686 pontos, contra 679 do defensor holandês.

Em outras edições a diferença já foi de apenas um ponto, como, por exemplo, em 1966, quando Bobby Charlton bateu Eusébio por apenas um ponto. Outro exemplo é o de Matthias Sammer, que, em 1996, bateu Ronaldo Fenômeno também pela diferença mínima. Em 1972, Franz Beckenbauer ficou apenas dois pontos a frente de seus compatriotas Gerd Muller e Gunter Netzer.

A diferença, porém, é que nos exemplos citados acima o número de jurados era bastante inferior. Na edição de 2019 foram 2816 pontos distribuídos por 176 jornalistas. Em 1966, eram 22, em 1972 eram 25 e em 1996 eram 51 participantes das votações.

O mais curioso, porém, é que Van Dijk foi citado em primeiro lugar mais vezes que Messi. O holandês foi votado como o melhor por 69 jurados, enquanto o argentino recebeu 61 votos como o melhor do mundo. Caso a pontuação acabasse empatada, Van Dijk seria o grande vencedor da noite, devido ao regulamento da premiação que tem como critério de desempate o maior número de votos na primeira posição.