Van Dijk: "quero ser lembrado como uma lenda do Liverpool"

Zagueiro holandês já é um dos favoritos da torcida na equipe de Jurgen Klopp, mas quer entrar ainda mais na história dos Reds para se tornar um ícone

Atual detentor do título de jogador do ano da UEFA e apenas atrás de Lionel Messi na eleição para melhor do mundo em 2019, Virgil Van Dijk é sem nenhuma dúvida o melhor zagueiro da atualidade. E aos 28 anos de idade, o defensor deseja se tornar cada vez mais presente na história do .

Em entrevista ao Sport, o jogador foi perguntado sobre como quer ser lembrado quando se aposentar, e a resposta foi bem direta.

“Como uma lenda do Liverpool. Quero alcançar coisas incríveis aqui. Temos uma equipe fantástica, não nos falta nada”, revelou o holandês. “Temos todas as ferramentas necessárias para vencer: um treinador com o qual nos identificamos, uma equipe versátil, um estilo de jogo que gera vitórias, um estádio e torcedores que fazem sua parte”.

Pelos Reds, Van Dijk já conquistou uma , um e uma , com a grande esperança de adicionar o inédito título da Premier League no currículo muito em breve. O zagueiro sabe que se tornar uma lenda do Liverpool não é tarefa fácil, mas ele disse que já começa a sentir que faz parte desse seleto grupo.

“Sim, eu gostaria de ser um daqueles jogadores que retornam a Anfield depois de se aposentar. Vejo lendas de clubes em jogos e me sinto parte de uma família muito grande”.

Contratado em 2018 por 75 milhões de Libras, o holandês deixou o para iniciar uma trajetória meteórica em Anfield, que rapidamente justificou o alto investimento. Mas a carreira de Van Dijk nem sempre foi tão glamourosa como agora.

“Aos 16 anos eu era lateral-direito. Não era bom o suficiente para jogar como zagueiro. Eu nunca me destaquei como jogador até chegar aos sub-19 e ser nomeado capitão”, contou o jogador. "Às vezes joguei como zagueiro, outras no meio. A partir daí, tudo ficou muito melhor. Joguei no sub-23 e tudo acelerou".

Van Dijk deixou o Groningen, da , para jogar no , da , em 2013. Uma vez no Reino Unido, o futebol do jogador chamou a atenção do Southampton, clube que o contratou em 2015. Então, o Liverpool apareceu três anos depois e o resto é história. Agora, cabe esperar para ver até onde essa história irá chegar. E se depender do holandês, ainda renderá muitos frutos aos torcedores do Reds.