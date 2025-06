Messi é o melhor cobrador de faltas da história do futebol?

Um repasso dos reis das cobranças de faltas: Messi, CR7, Ronaldinho, Juninho Pernambucano, Zico... Quem é o melhor deles?

Sete gols de falta na temporada, sendo alguns deles nos últimos três jogos consecutivos - diante de Real Betis, Espanyol e Villarreal. Até onde vai Lionel Messi? Porque ele marca de qualquer lugar e contra todas as cores. De perto, de longe, colocado, com força e até por baixo da barreira. O camisa 10 do Barça está entre os melhores cobradores de falta de todos os tempos?

Seis desses sete gols de falta que levam Messi ao bom momento atual foram dfeitos em La Liga. Segundo dados do Opta, ninguém fez sete gols em um mesmo torneio local desde 2003/2004. Só Ronaldinho, na campanha 2006/2007, havia chegado a seis. Um número que também foi alcançado pelo próprio argentino em 2017/2018.

Marcos Assunção marcou cinco vezes em duas temporadas seguidas - 2003/2004 e 2004/2005 - e Mariano Pernía, em 2005/2006. Cristiano Ronaldo? O português, agora na Juventus, acabou como maior anotador de faltas de La Liga em cinco oportunidades: dois em 2014/2015, três em 2009/2010 e 2013/2014 e quatro em 2010/2011 e 2012/2013. Messi caminha para ser o artilheiro das faltas pela quarta vez na carreira.

Com o que marcou contra o Villarreal, Messi alcançou os 47 gols de falta, contando os feitos entre Barcelona (41) e Argentina (6). Apesar de bater Cristiano Ronaldo nessa categoria na atual temporada (7-0), o CR7 acumula um total de 54 gols de falta (33 no Real Madrid, 13 no Manchester United e 8 com Portugal), sete a mais do que o argentino. Mas não só Cristiano está - por agora e com permissão da passagem do tempo - acima de Leo: então os melhores goleadores de todos os tempos. Veja o pódio da categoria.

Zico - 101 gols



(Foto: Getty Images)

Os 101 de Zico parecem inacessíveis. E é que Messi tem 47 e mais de 50 Messi deve fazer para igualar o histórico ex-jogador brasileiro, autor de 62 gols com o Flamengo, 17 com a Udinese, 15 com o Kashima e outros 7 com a Seleção. Brasil "Ele fez de 70 a 90 tiros três vezes por semana após o treinamento, com uma barreira de bonecos, muitas vezes com colegas de equipe e membros da equipe técnica, e o acertou pela direita, pelo centro e pela esquerda", reconheceu. Entrevista oferecida em 2011. Naquela época, ele considerava Pirlo o melhor arremessador do momento, junto com Marcos Assunção. "Isso é perfeito: no futebol, cada jogador tem sua técnica, sua genialidade, mas a perfeição é alcançada nos treinos, já que o pianista tem que estar jogando muitas horas para que os dedos duros não permaneçam no concerto", assegurou. o 'Pelé branco'.

Juninho Pernambucano - 76 gols



(Foto: Getty Images)

Sua principal característica é baseada em fotos secas e duras, de longa distância e curvas de distâncias próximas. Deste modo, marcou uns impressionantes 76 golos diretos: 18 com o Vasco da Gama e 44 com o Olympique de Lyon, sendo um deles inesquecível frente ao Barcelona de Messi. Além disso, ele fez 4 com a camisa do Brasil. O tempo era importante para ele. "Eu não gosto dos campos moles e molhados, a força total do chute vem do pé de apoio, é o mais importante no chute da falta", disse ele à France Football em entrevista. O outro inimigo foi o cansaço, que reduziu a eficácia. É por isso que Lyon ensaiava peças para chegar à área assim que o jogo começou. Como ele afirmou na mesma entrevista, essas falhas são as que ele mais gostou, as do início da reunião. "Eu sou mais legal".

Ronaldinho - 66 gols



(foto: Getty Images)

O gênio brasileiro do Barcelona os fez para todos os gostos, como fez com o Brasil para eliminar a Inglaterra na Copa do Mundo de 2002. Seu impressionante nível técnico permitiu que ele colocasse a bola onde queria. Ele marcou um total de 66 gols de falta.