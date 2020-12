"Messi é o maior da história", diz Puyol em entrevista exclusiva

O capitão e companheiro de equipe do argentino durante oito anos se rendeu ao seu talento após ele ultrapassar a marca de Pelé

Leo Messi marcou seu gol 644 com o Barcelona para superar a marca de Pelé no Santos, da forma que o argentino "entrará para a história como o melhor futebolista de todos os tempos", segundo afirma seu companheiro de equipe no clube blaugrana durante oito anos, Carles Puyol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O tentou que marcou frente ao serviu para ultrapassar a lenda brasileira em número de gols oficiais reconhecidos pela Fifa no Santos. Com 33 anos, Messi estabeleceu a marca após 16 temporadas no profissional do , tendo estreado em 2004 no dérbi diante do .

Mais times

Messi, o Michael Jordan do futebol, segundo Puyol

Puyol, que também estava em campo naquela partida, consisdera que seu ex-companheiro e seis vezes vencedor da Bola de Ouro é indiscutivelmente o melhor de todos os tempos. "Se me perguntam quem é Michael Jordan sempre digo que é o melhor jogador da história do basquete", segundo afirma em declaração concedida à Goal como embaixador da Budweiser, celebrando Messi como o mais absoluto rei do futebol. "Creio que Messi tem o mesmo status, o de melhor jogador da história do futebol."

"Também há quem discuta que Jordan seja o melhor dos melhores, é uma opinião como qualquer outra", aponta Puyol para relembrar que "as opiniões são subjetivas e as vezes é difícil ser objetivo." O jogador também afirma entender os críticos. "entendo que um torcedor do custe a lhe reconhecer como o melhor". Sem dúvida, "seus gols estão aí e isso é um dado objetivo." Segundo Puyol, "temos sorte de ter o desfrutado por tanto tempo. Os números não inventam nada, são a prova de que ele é o maior de todos."

"Difícil, mas não impossível", ver outro igual

Messi, então, já passou tanto por Pelé como Maradona e será difícil voltar a ver outro como ele, capaz de conseguir se tornar o jogador mais consagrado da história de um clube com mais de um século de vida como é o Barcelona. "É difícil mas espero que veremos alguém melhor, porque ele teria que demonstrar coisas incríveis", como Messi tem feito durante mais de 15 anos.

Puyol se sente "muito sortudo por poder ter jogado com ele e com aquela geração de futebolistas e de ter o feito no meu time do coração" e assegura que "me lembrar do trabalho que fizemos juntos me faz sentir muito orgulhoso." O grande capitão do Barcelona sabe bem que os inícios na trajetória do futebol profissional não são fáceis.

"Meu início foi complicado porque passei cinco anos sem ganhar nada, mas logo se tornamos a primeira e única equipe a vencer todos os títulos possíveis em uma temporada." O feito foi alcançado em 2009, o primeiro ano em que Messi jogou com a 10 no Barcelona, tendo herdado a camisa de seu amigo Ronaldinho Gaúcho. Neste aspecto, Puyol entende que "um Barcelona liderado por Leo deve continuar ganhando títulos."

A seleção argentina, seu próximo grande desafio

De toda forma, "não sei se ele tem mais algo para ganhar", pelo menos no nível de clubes. "Mas ele ainda pode fazer história pela seleção argentina" aponta Puyol para explicar que "ainda que não seja argentino, ficaria muito feliz de ver ele ganhando algo pela seleção, creio que merece e sei que faz de tudo para ter sucesso."

O que está claro é que "no Barcelona ele bateu todos os recordes e não sei se haverá alguém bom o suficiente para competir com ele no futuro pois seu nível é muito alto." O mais alto da história, cabe acrescentar.

Carles Puyol atendeu à Goal como embaixador da e como parte da comemoração da Budweiser após Leo Messi estabelecer um novo recorde marcando seu gol 644 no Barcelona. Para mais informações visite youtube.com/Budweiser.