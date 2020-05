Messi com a 30, passe de Ronaldinho: 15 anos do primeiro gol do craque pelo Barcelona

Craque começou a escrever a sua história no futebol com assistência do brasileiro no Campeonato Espanhol de 2004/05

Há exatos 15 anos, Lionel Messi balançou as redes pela primeira vez com a camisa do . Com apenas 17 anos, o argentino, que estava em campo somente há três minutos, recebeu assistência de Ronaldinho Gaúcho, e garantiu a vitória da equipe sobre o Albacete por 2 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.

Ainda com a camisa de número 30, Messi realizava o seu oitavo jogo no Camp Nou. Frank Rijkaard esperou antes de dar a ele a oportunidade, aos 88 minutos, de substituir Samuel Eto'o, que havia aberto o placar.

Ronaldinho, por sua vez, mostrou um grande carinho pelo argentino, que foi destacado com a celebração amigável de Messi, que literalmente pulou em cima do brasileiro.

G⚽AL OF THE DAY!



🔙 Today marks 1️⃣5️⃣ years since Leo #Messi scored his FIRST GOAL for Barça!



The rest is history...❤️💙 pic.twitter.com/wiYJ9gmCZW — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 1, 2020

Agora, 15 anos depois, Messi já é indiscutivelmente um dos grandes nomes do futebol, líder em assistências, dribles e títulos conquistados na história do Barcelona, além de mais de 650 gols marcados.

O que nos resta é continuar comemorando seus gols como se fossem aqueles que marcou contra o Albacete quinze anos atrás e como tudo começou.



Foto: Goal