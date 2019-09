"Messi é o desafio que o Dortmund precisa", diz Reus

Messi se recupera de uma lesão na panturrilha e deverá retornar diante do Borussia, na Champions League

Lionel Messi foi relacionado pelo treinador do , Ernesto Valverde, para o duelo desta terça-feira (17), contra o , pela primeira rodada da fase de grupos na 2019-20. E, Marcos Reus espera que o atacante esteja recuperado para entrar em campo.

A estrela argentina perdeu os quatro primeiros jogos do Barça em devido a um problema na panturrilha, mas foi relacionado por Valverde, apesar do treinador sugerir que Messi não estaria pronto para o embate.

Resta saber se Messi será capaz de começar a partida embora Reus, capitão do Dortmund, esteja esperançoso de que o talismã do Barça apareça para o time da se autoavaliar contra o melhor jogador, segundo Reus.

"Queremos que Messi jogue, mas não podemos influenciar em como será o amanhã. Não queremos falar muito sobre o adversário. Todo mundo sabe que ele é o melhor, mas jogamos em casa e queremos vencer. Um jogo difícil nos espera. Temos que ter cuidado e sofrer pouco no jogo. Temos que ser corajosos e jogar o nosso jogo, avançar e tentar marcar gols", disse o alemão em entrevista coletiva.

Paco Alcacer pode ser a chave ao Dortmund, já que o atacante espanhol enfrenta o ex-clube pela primeira vez. Após duas temporadas no Barça nas sombras do trio Messi, Suárez e Neymar, o jogador de 26 anos desfruta de uma bela temporada com o time alemão tendo marcado oito gols em 10 jogos em 2019-20.

Reus apoia o atacante o qual afirmou que "muitas pessoas" no Barça o trataram mal durante a passagem pela Catalunha: "Falei com ele algumas vezes. Ele está calmo mas ansioso por isso, porque passou bons anos lá, mesmo que não tivesse muito tempo de jogo. Espero que ele possa nos ajudar. Ele é um artilheiro que não precisa de muitas chances, suas estatísticas são excelentes. Mas, mesmo para ele, há espaço para melhorias, como qualquer jogador".