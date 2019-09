Dez gols em oito jogos: Barcelona vai se arrepender de ter perdido Alcacer?

Com boas atuações no Dortmund, o atacante encontrará o ex-clube na Champions e tentará provar que o Barça se arrepende de não tê-lo mais no elenco

Em dois anos vestindo a camisa do , Paco Alcacer marcou 15 gols no clube e na época, comemorava o fato de jogar ao lado de Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar: "Tenho o melhor atacante do mundo à minha frente, à direita o melhor jogador do mundo e à esquerda aquele que será o melhor em um futuro próximo".

Porém, quando o atacante finalmente se cansou de esperar a chance de ganhar a titularidade no Camp Nou no lugar de um dos três talismãs, Alcacer decidiu se mudar para o no último ano.

O time espanhol não imaginaria que Alcacer poderia ser útil nos dias atuais e teria abrido mão do jogador, o qual se tornou um dos destaque da , principal torneio da , com 15 gols em 26 jogos. Alcacer, vale ressaltar, alcançou a marca sem precisar ser titular do Dortmund.

Dessas 26 partidas, Alcacer entrou como titular em apenas 12. Porém, o hat-trick diante do ajudou o espanhol de 26 anos a produzir um número recorde de gols mesmo no banco de reservas e encerrar a temporada 2018-20 com 19 tentos.

Alcacer tem sido destaque na equipe e em seu país, a . O atacante é fortemente lembrado pela seleção espanhola após o ex-técnico do time nacional Luis Enrique descrever como forma "milagrosa" as atuações com o clube alemão. Prestes a estrear na com o Borussia Dortmund, o atacante reencontra o ex-time na primeira rodada da fase de grupos, nesta terça-feira (17), com 10 gols em oito jogos até o momento em 2019-20 .



"Desde que eu cheguei no Borussia Dortmund finalmente estou me sentindo importante novamente. Joguei muito pouco em Barcelona nos últimos dois anos. É por isso que entendo que nem sempre joguei desde o início até agora [no Borussia]. Todo jogador de futebol quer jogar. Não estou feliz quando estou sentado no banco. Mas se estamos tendo tanto sucesso como time, tudo bem. Porque conquistar um título é sempre bom. Só tenho uma coisa na cabeça: quero marcar gols e ajudar a equipe. Isso funcionou perfeitamente nos últimos meses", disse.

Segundo o Barcelona, ​​Alcacer teria “fugido” do elenco. Ainda assim, as atuações do atacante junto ao Dortmund é exatamente o que Barça queria que o mesmo tivesse feito por eles: produzir muito bem quando solicitados no ataque.

"Não gosto de me sentar no banco de reservas porque sou uma pessoa muito ambiciosa. Sou uma pessoa feliz e engraçada, mas quando estou sentado no banco, não gosto mais de nada, então sou um cara complicado”, ressaltou Alcacer em alusão ao período em Camp Nou.

Alcacer parece não ter ficado completamente chateado por ter sido esquecido graças às sombras de Neymar, Messi e Suárez no Barcelona, mas chegou a revelar descontentamento em partes nos bastidores da equipe: "Acho que não perdi dois anos da minha carreira no Barça. Mas em termos de minutos em campo eu fiquei chateado, claro que gostaria de ter jogado mais, porém melhorei muito como jogador e como pessoa", e seguiu.

"Eu tenho respeito por muitas pessoas lá. Muitas pessoas se comportaram muito bem comigo, mas muitas se comportaram muito mal. Meus companheiros de equipe e fãs me trataram bem. Como em qualquer trabalho, se as pessoas confiam em você, você dá o seu melhor, e se elas não confiam em você, você não dá. É muito importante para mim ver esses sinais de confiança e, no final, muitas pessoas não mostraram", destacou.

Lionel Messi se recupera de uma lesão e poderá retornar justamente diante do Borussia Dortmund. Mas com a ausência do Hermano, o Barça sofre com um dos piores inícios em na história do clube. Apesar de Antoine Griezmann ser contratado para contribuir com o elenco espanhol ao longo da temporada, em especial na Champions League, o time ainda não obteve sucesso no setor ofensivo, feito contrário a Alcacer, na Alemanha.