Qual vai ser o número da camisa de Messi no PSG?

Neymar já teria até oferecido o número 10 ao craque argentino, mas o jogador teria recusado a camisa

Cada vez mais próximo de acertar sua ida ao PSG, Lionel Messi pode vestir a camisa 30 no Paris Saint-Germain, segundo o jornal Marca. O número é simbólico para o argentino, já que foi a numeração que Messi utilizou em sua estreia pelo Barcelona, em 16 de outubro de 2004.

Ainda segundo o jornal, Neymar teria até oferecido sua camisa de número 10 ao craque argentino, mas o jogador teria recusado "tomar" a numeração hoje utilizada pelo brasileiro. Outra possibilidade na mesa do atacante seria vestir a camisa 19, número que ele também utilizou no começo da carreira pelo Barcelona - e também na seleção argentina.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Vale lembrar, que no Campeonato Francês o número 30 geralmente fica reservado para goleiros, mas isso não será um problema para o craque caso confirme sua ida ao Paris Saint-Germain.

O principal motivo por trás da questão do número são os interesses em relação as vendas das camisas de Messi. Um número mais 'tradicional', que aproximasse o jogador da torcid,a traria vendas ainda mais expressivas ao clube.

( Foto: Getty Images)

Messi vai mesmo para o PSG?

Fato é, que ainda não existe nada fechado entre Messi e PSG. No entanto, o clube surge como principal time interesado no jogador. A expectativa é que a assinatura do contrato aconteça nas próximas horas.

O atacante comentou sobre seu futuro durante sua entrevista de despedida no Barcelona: “Paris? É uma possibilidade, mas não combinei nada com ninguém. Tenho vários clubes interessados, nada é definitivo, mas claramente estamos discutindo."

Neste domingo, centenas de torcedores esperaram o craque desembarcar na capital francesa, o que acabou não acontecendo. Agora, outros torcedores estão a espera de Messi em frente ao estádio Parque dos Príncipes, apesar de ainda não existir nenhuma informação sobre quando o jogador deixará a Espanha de fato.

Lionel Messi disputou 778 jogos oficiais pelo Barcelona e marcou incríveis 672 gols (além das outras centenas de assistências). No total, levantou 35 taças – incluindo quatro Champions League, 10 La Ligas e sete Copas do Rei.