'Messi é imparável e Cristiano Ronaldo, uma máquina': palavras de quem os enfrentou

Adil Rami, zagueiro francês, foi adversário dos dois em La Liga, e rasgou elogios para a dupla, dentro e fora de campo

Não é só quem está de fora que enxerga Lionel Messi como "imparável" e Cristiano Ronaldo como uma "máquina", quem jogou contra eles também. Adil Rami, zagueiro francês, descreveu os dois melhores do mundo desta mesma maneira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Hoje, Rami defende o Boavista, de , mas quando jogava pelo , teve mais de uma oportunidade de enfrentar Messi, no , e Ronaldo, no , em . E, sem surpreender a ninguém, o zagueiro revelou ter sido muito difícil enfrentá-los.

Mais times

Campeão do mundo pela França em 2018, o zagueiro contou a RMC Sports sobre suas experiências sendo adversário dos dois craques do futebol. "Lionel Messi, em campo, sentimos que não podíamos fazer nada. Não podemos defender, ele dá sempre o passe certo. É um dom. Mas o que me impressiona no Ronaldo é a dedicação que ele tem em campo", disse.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Amil ainda se lembrou da primeira vez em que esteve em campo com o camisa 7 português, logo do começo de sua carreira. "A primeira vez que o vi foi quando saí do Frejus e cheguei ao . Eles estavam jogando na Liga dos Campeões na época. Eu o vi e fiquei tipo: 'este aqui é incrível!'. Algum tempo depois, o conheci em La Liga ... uma máquina. Depois do jogo, fui comer com a família e eles me perguntaram 'então, Ronaldo...'. Eu lhes disse que estava chocado com o quão forte ele é, não um grama de gordura!".

E assim como é de imaginar, Amil disse que ficou muito nervoso antes de enfrentar jogadores do nível de Messi e Ronaldo, que juntos conquistaram 11 vezes a cobiçada Bola de Ouro. "os primeiros jogos, eu fiquei um pouco estressado. Unai Emery me disse para não dar nenhum espaço, para ficar de pé e ter cobertura, porque quando ele atacasse, estava tudo acabado", lembrou o zagueiro.

Mas, de todos os encontros, Rami tem uma recordação. Após cada jogo, pedia a camisa dos craques para colocar em sua coleção: "Com todas as camisas Messi e Ronaldo que tenho, eu posso comprar uma vila em Los Angeles!", brincou.

Mais artigos abaixo

Além disso, segundo o próprio francês, foram muitas as trocas feitas com Ronaldo, que conquistou sua admiração também do lado de fora do campo. "A primeira vez que fui ver Ronaldo, ele aceitou. Jogamos novamente, perguntei mais uma vez e ele me deu sua camisa de novo... e, super respeitoso, ele recebe a minha cada vez".

E isso até mesmo quando o português não estava feliz ao sair derrotado de campo: "Mais tarde, jogamos contra o Real e ganhamos. Eu lhe pedi sua camisa durante o jogo, ele riu e me perguntou quantas eu já tinha, mas ele aceitou. No final, não fui chamá-lo porque vi que ele indo para o vestiário super irritado. Então ele me chamou, veio em minha direção, tirou sua camisa, esperou pela minha e me desejo boa sorte. Alta classe".