Messi, CR7 e Neymar dominam top 3 do FIFA desde 2017; veja a evolução no game

Os três estão há quatro edições no topo, mas Neymar nunca superou Messi e CR7, que têm rating superior aos 90 desde o FIFA 12

A disputa entre Leo Messi e Cristiano Ronaldo não fica restrita somente nos gramados e nas premiações. Ao longo dos anos, a EA Sports colocou essa disputa também na franquia FIFA: quem seria o melhor entre eles no game? No ranking divulgado nesta segunda-feira com os 100 melhores jogadores no FIFA 20 , quem levou a melhor foi o argentino. Ele ficou com rating de 94, contra os 93 do português.

Pelo menos desde o FIFA 12 eles tem rating maior que 92, alternando entre eles a liderança de quem é o melhor no game. No FIFA 11, o camisa 10 do teve rating de 90, enquanto que Cristiano Ronaldo (ainda no ) ficou com somente 87. E desde o FIFA 17, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar dominam o top 3. O brasileiro, porém, nunca conseguiu superar nenhum dos dois, ficando em terceiro nas quatro edições.

Em seis edições do FIFA, Messi igualou sua melhor marca no game: 94 de overall nas edições: FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14, FIFA 16, e agora em FIFA 20.

Cristiano Ronaldo, por outro lado, chegou aos 94 em somente três oportunidades: FIFA 17, FIFA 18 e FIFA 19.

Neymar é quem mais perto chegou de ameaçar esta hegemonia. Desde o FIFA 17, o brasileiro tem o overall de 92 e em FIFA 20 este rating continua. Ele estreou apenas em FIFA 10, e ganhou o rating de 77. Na época ele ainda estava no e mesmo com a baixa avaliação, ele já era um dos melhores jogadores atuando no .

A pior pontuação dos três craques foram justamente em suas estreias da franquia da EA Sports. Cristiano Ronaldo foi quem primeiro apareceu. No FIFA 2004, o português foi avaliado com rating de 77.

Duas edições depois, Messi fez sua estreia em FIFA 06 com rating de 78. Este jogo marcou a maior diferença entre eles. Cristiano Ronaldo teve rating de 91 neste jogo.