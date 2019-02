Messi completa 50 pênaltis na La Liga

O jogador argentino já tem 88 pênaltis marcados em partidas oficiais como culé e 67 acertos; pela Argentina, 11 de 13

Estas são as estatísticas que mostram que Lional Messi é o maior batedor de pênaltis no Barcelona em todas as competições, tendo em conta que contra o Valencia ele marcou seu pênalti de número 50 de sua carreira na La Liga.

O argentino tem um percentual de 76,1% de acertos nos onze metros com a camisa azulgrana. Curiosamente, suas marcas são melhores com a camisa da seleção, tendo 11 acertos em 13 lançamentos, computando 84,6% de efetividade.

Nesta temporada de 2018/19, Messi bateu e acertou duas penalidades máximas pelo Barça.

Temporadas Anos Pênaltis acertados Pênaltis batidos Porcentagem de acerto 1 2007-08 5 6 83,3% 2 2008-09 4 6 66,7% 3 2009-10 2 2 100% 3 2010-11 5 7 71,4% 5 2011-12 14 17 82,4% 6 2012-13 5 5 100% 7 2013-14 8 10 80% 8 2014-15 6 9 66,7% 9 2015-16 4 8 50% 10 2016-17 9 10 90% 11 2017-18 3 6 50% 12 2018-19 2 2 100% TOTAL 67 88 76,1% Total

MESSI COMO BATEDOR DE PÊNALTIS COM A SELEÇÃO ARGENTINA