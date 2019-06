Messi: como o salvador da Argentina está na Salvador brasileira

Envolto em um grande esquema de segurança e recluso com os companheiros, o camisa 10 parece mais leve do que o comum

A seleção argentina chegou ao na última segunda-feira (10) e a chamada óbvia é destacar a presença de Messi entre nós. Isso porque, além de ser um dos melhores jogadores de todos os tempos, o camisa 10 é o nome de maior destaque em uma seleção marcada por uma grande renovação e nomes novos. Enquanto a bola não rola na , acirrando a rivalidade histórica entre as camisas albiceleste e canarinho, os brasileiros abraçam o cinco vezes Bola de Ouro. Talvez seja um dos motivos que façam Messi estar, de forma surpreendente, tranquilo. Em segurança.

A surpresa está no histórico mais tenso do jogador argentino especialmente quando defende a seleção principal de seu país – nervosismo que, algumas vezes, ocasiona até alguns vômitos por parte do atleta. Dentre os 29 anos que marcam o grande jejum de títulos, Messi representou o seu país nos últimos 13 – desde a sua estreia em 2006 – e jamais levantou uma taça. Inclusive, chegou a declarar aposentadoria das cores albiceleste após o vice-campeonato na Copa América de 2016. Mas desta vez, o camisa 10 transparece um clima mais leve.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Talvez seja por causa da expectativa menor em relação às últimas competições disputadas? Em entrevista concedida ainda na , Messi disse que considera a seleção brasileira favorita ao título. Mas o clima de Salvador, que pela primeira vez recebe o camisa 10 também parece estar ajudando.

Parceria com Aguero

Um dos pontos positivos é o reencontro com o atacante Sergio “Kun” Aguero, do . Amigos de longa data, eles estão dividindo quarto do hotel quatro estrelas em que a Albiceleste está hospedada. E se por um lado Aguero parece estar bem relaxado, Messi não esconde o bom humor: em foto publicada nesta quarta-feira (12), em sua conta de Instagram, o camisa 10 tirou sarro do sono do amigo.

Abraço da torcida

Ainda que a seleção argentina esteja bem fechada, tanto nos treinos quanto na interação ainda inexistente com os torcedores locais, as presenças de Messi e Aguero, especialmente, chamam a atenção da população local. Na última terça-feira (11), torcedores brasileiros foram aos portões do Barradão, estádio do onde a Argentina vem realizando os treinamentos, com cartazes para Messi e Aguero. Não foram atendidos, mas o interesse local com a presença especial do jogador do é forte.

Segurança forte

Não são apenas os torcedores baianos que, embora demonstrem interesse, não conseguem chegar perto dos jogadores. A seleção argentina está envolta em um grande esquema de segurança, inclusive com policiais constantemente no lobby do hotel - até pela proximidade em relação à comunidade Planeta dos Macacos. A segurança em Salvador é forte, durante a preparação do time treinado por Lionel Scaloni. E, ainda que isolados, é possível notar que aquele que ainda é o candidato a ser o maior salvador da Argentina parece estar relaxado como poucas vezes se viu com a Albiceleste. Agora é ver se isso vai para campo, neste sábado (15), na estreia contra a .