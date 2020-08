Desafeto de Messi, Abidal é demitido do Barcelona; relembre a briga

Barça comunica a demissão de Eric Abidal, diretor esportivo do clube, após a goleada sofrida diante do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões

A crise no Barcelona ganha novos capítulos a cada dia. Nesta terça-feira (18), o clube catalão confirmou a demissão de Eric Abidal, que ocupava a função de diretor esportivo da equipe. O francês teve alguns desentendimentos com Lionel Messi ao longo da temporada e, agora, após o vexame na Liga dos Campeões diante do Bayern de Munique, foi desligado em um acordo amigável com o clube.

❗ [LATEST NEWS]

Agreement for the ending of Éric Abidal's contract — FC (@FCBarcelona) August 18, 2020

Abidal era membro da diretoria culé desde 2018 e sua grande decisão à frente da equipe foi a demissão do treinador Ernesto Valverde, que deixou o Barcelona para dar lugar a Quique Setién, que também não resistiu a goleada sofrida nas quartas de final da Liga dos Campeões.

A demissão de Valverde não agradou e gerou polêmica entre os jogadores do elenco. Lionel Messi chegou a discutir com o dirigente publicamente e desde então o clima de Abidal no clube não era dos melhores.

Portanto, o de Munique foi apenas a gota d’água em uma relação que já estava extremamente desgastada.

Agora o clube segue em busca de um novo treinador. O favorito para a posição é o holandês Ronald Koeman, embora o nome de Mauricio Pochettino também tenha ganhado força nos últimos dias. Após nova eliminação com o , Pep Guardiola também foi especulado, mas seu empresário tratou de pôr um fim nos rumores e garantiu sua permanência na Inglaterra.

Relembre a discussão entre Messi e Abidal

A demissão de Ernesto Valverde, que teve como principal responsável Eric Abidal, não agradou os líderes do elenco.

Mas a situação realmente piorou quando o francês deu uma entrevista ao Sport, afirmando que a decisão foi tomada pela diretoria por conta de um suposto clima ruim no vestiário do clube, deixando no ar que a culpa pela má fase da equipe poderia ser dos jogadores.

“Muitos jogadores não estavam satisfeitos, não estavam trabalhando muito e também havia um assunto de comunicação interna. A relação entre o técnico com o vestiário sempre foi boa, mas tem coisas que eu, como ex-jogador, posso cheirar. Comuniquei ao clube o que pensava e tinha que tomar uma decisão”, explicou Abidal, que havia sido companheiro de equipe de jogadores que ainda estavam no elenco do Barça, como Messi e Pique, por exemplo.

A declaração, é claro, não foi bem recebida pelos jogadores e o camisa 10 do clube utilizou sua conta no Instagram para criticar a postura do dirigente.

“Sinceramente eu não gosto de fazer este tipo de coisa, mas acho que cada um tem que se responsabilizar por suas tarefas e por suas decisões. Os jogadores, do que acontece no campo e, além disso, somos os primeiros a reconhecermos quando não estamos bem. Os responsáveis da área da direção esportiva também devem assumir suas responsabilidades, e sobretudo assumir as decisões que tomam” disse o argentino.

“Por último, acho que quando se fala dos jogadores deveria dizer os nomes, porque do contrário estão sujando nossos nomes ao alimentar coisas que são ditas e estão erradas”.

Portanto, Abidal era culpado por muitos pela má fase que o clube vivia sob o comando de Quique Setién. A demissão do treinador era questão de tempo, e o diretor esportivo acabou tendo o mesmo destino.