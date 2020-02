Messi alerta: Barcelona não está pronto para ganhar a Liga dos Campeões

O craque argentino também falou sobre as traumáticas eliminações contra Roma e Liverpool nas duas últimas temporadas

Leo Messi está cada vez mais sincero em suas entrevistas. Desta vez, ele falou com o Mundo Deportivo e uma das perguntas era sobre o que seria mais fácil na opinião do camisa 10: vencer LaLiga ou a Liga dos Campeões? "Se quisermos vencer a Champions temos que crescer muito, porque creio que no dia de hoje não estamos prontos para vencer", afirmou o craque.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Analisando a situação do no torneio europeu, Messi criticou os altos e baixos da equipe nas partidas. "Devemos ser mais regulares nos jogos, pegar todas as coisas novas que estamos absorvendo e colocar em prática o mais rápido possível. Devemos ter mais confiança".

Mais times

Messi ainda lembrou de outras eliminações e frustações que podem servir de lição para a temporada atual: "Não podemos cometer os erros tontos que cometemos no passado e durante todo o ano. Não cometer o que aconteceu em e em , quando parecia que nos desconcentramos da partida e aconteceu o que aconteceu". Ele ainda concluiu: "Na Champions, qualquer detalhe te condena".

Mais artigos abaixo

Perguntado se havia explicações para as duas últimas eliminações na Liga dos Campeões, quando o Barcelona fez uma boa vantagem no jogo de ida, porém tomou a virada no jogo de volta, Messi disse: "A verdade é que não encontro explicações, principalmente para a do Liverpool. Podia ter acontecido coma Roma e te pegar de surpresa, mas passar quase a mesma situação no ano seguinte com um cenário mais ou menos parecido é difícil de explicar".

Sobre a disputa do título espanhol com o , o ídolo do Barça disse: "Ambos estamos sendo muito irregulares, perdemos muito pontos e, nesse sentido, creio que vamos lutar até o final e que a Liga não acabará depois do El Clásico, aconteça o que acontecer. Teremos partidas duras e eles também".