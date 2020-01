Messi admite surpresa por veia goleadora e diz: "penso cada vez menos em fazer gol"

Mesmo com o número surpreendente de gols que tem , Messi se diz surpreso com o feito e lembra de dificuldades para marcar quando chegou ao Barcelona

Apesar dos muitos gols marcados na carreira, dos diversos prêmios de artilharia e da fama de goleador, Lionel Messi, em entrevista à no DAZN, se disse surpreso com essa sua característica.

Na entrevista, o craque argentino contou que nem sempre foi um goleador. “A verdade é que eu não costumava ser um jogador que marcava muitos gols. Eu marquei, mas na juventude. Quando cheguei ao time principal, lutei para marcar nos meus primeiros anos; cometi erros e tive azar”, lembra.

Aos 32 anos, Messi diz que nunca foi obcecado por gols e que se preocupa cada vez menos me marcar e cada vez mais em ajudar seu time, “estou começando a recuar cada vez mais para ser o criador, e não aquele que termina. Agora, cada vez que entro em campo fico menos focado em marcar gols e mais focado no jogo”.

“Eu sei que as pessoas que as pessoas vão falar quando eu parar de marcar, mas isso faz parte do jogo, do crescimento como jogador”, completou.

Sobre a época em que teve dificuldades com os gols, Messi lembra de uma fala de Samuel Eto’o, seu companheiro de Barça: “me disse: 'o dia em que você começar a marcar, não irá parar'". E foi isso que aconteceu, “Eu tinha muitas chances, mas não estava aproveitando. Até que um dia foi, eu marquei e tudo começou a dar certo”.