Messi à frente de CR7 e Neymar em ranking de celebridades mais bem-pagas de 2019

Com faturamentos superiores a R$ 380 mi, craques são os únicos representantes do futebol em estudo da revista norte-americana

A revista Forbes divulgou nesta quarta-feira (10) seu estudo anual das celebridades mais bem-pagas do planeta ao longo do último ano, com três futebolistas figurando no Top 10 dos mais rentáveis: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. O trio é, também, o único do esporte em toda a lista, que avaliou 100 personalidades/conjuntos dos mais diversos ramos.

O craque argentino figura na quarta colocação geral, com ganhos estimados em 127 milhões de dólares (R$ 462 mi, na cotação atual) entre junho de 2018 e 2019. Desses, 80 milhões são apenas de salários e bonificações pagos pelo graças a seu contrato mais recente, firmado há dois anos. Ele é superado pelo rapper e produtor Kanye West ($ 150m), pela personalidade de TV Kylie Jenner ($ 170m) e pela cantora Taylor Swift ($ 185m), que encabeça a lista.

Em sexto lugar, o português Cristiano Ronaldo leva pra casa um total estimado em 109 milhões (R$ 396 mi), dos quais 64 milhões vêm de seus vencimentos com a , onde tem um vínculo válido por mais quatro temporadas. Por fim, Neymar, em sétimo, com lucros de 105 milhões (R$ 382 mi) graças a seu polpudo contrato com o que, caso cumprido até o fim (2022), lhe renderá um total de 350 milhões de dólares.

Confira a lista abaixo:

Forbes Celebrity 100 2019 - Top 10