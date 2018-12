O valor de Cristiano Ronaldo: quanto ganha e qual o patrimônio do português

Atacante da Juventus e ídolo do Real Madrid construiu uma fortuna com salários, patrocínios e negócios próprios

É difícil, pra não dizer impossível, desconsiderar Cristiano Ronaldo em qualquer lista dos melhores do futebol na atualidade. Na Copa do Mundo 2018, o astro português teve uma boa participação na fase de grupos, mas não conseguiu levar sua seleção à glória.

No entanto, o horizonte parece promissor para CR7, que foi contratado por uma quantia milionária para a Juventus, onde chega com status de superastro - e, claro, como um dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial.

Mas quanto isso significa para o atacante e para o clube? É difícil dizer, mas dá para ter uma ideia e ficar com a certeza de que Cristiano é um dos atletas mais bem pagos do mundo.

SALÁRIO

No final de 2017, Ronaldo havia renovado com o Real Madrid por um salário de cerca de 410 mil euros (ou R$ 1,5 milhão) por semana, válido até 2021. Na Juventus, porém, os valores aumentaram.

Por um período de quatro anos de vínculo, o português passa a receber por semana cerca de 570 mil euros (algo como R$ 2,1 milhões), ou 2,5 milhões mensais e 30 milhões por ano. Os valor o colocam como o mais bem pago da Juventus, mas ainda abaixo de Lionel Messi, que renovou contratou no início de 2018 e agora fatura algo como 55 milhões de euros anuais.

O brasileiro Neymar, contratação mais cara da história, recebe 601 mil euros semanais (R$ 2,6 milhões) do PSG.

Quanto Cristiano ganha... Valores Por segundo €0,95 (R$ 4,30) Por minuto €57.23 (R$ 371,27) Por hora €3.434 (R$ 15.469,20) Por dia €82.417 (R$ 371.269,00) Por semana €576.923 (R$ 2.598.883,00) Por mês €2.5 milhões (R$ 11.292.800,00) Por ano €30 milhões (R$ 135.514.000,00)

*Baseado nos valores reportados de seu salário na Juve

PATROCÍNIOS

O acordo de patrocínio mais importante de Cristiano é com a Nike e foi renovado em novembro do ano passado também. A empresa ofereceu um contrato vitalício, semelhante ao que foi proposto a LeBron James, astro da NBA. Acredita-se que o valor total do contrato é de 1 bilhão de dólares, mas não há detalhes sobre como é feito esse pagamento.

Com os contratos anteriores, a informação é que Cristiano ganhava da Nike apenas um um milhão de dólares a menos do que recebia do Real Madrid.

Além da Nike, Cristiano tem acordos de patrocínio com grandes marcas como Armani, Tag Heuer, PokerStars e Castrol.

NEGÓCIOS

Além de representar diversas marcas, Cristiano Ronaldo também criou uma linha própria de produtos. É algo centrado em roupas de baixo, mas também tem outros vestuários e objetos de lazer e casa.

Recentemente ele também inaugurou dois hotéis, nomeados Pestana CR7. Um é em Lisboa, outro em Funchal.

No ano passado, ele aumentou uma parceria com academias da empresa Crunch. Por isso será aberta uma unidade do português em Madrid, chamada 'CR7 Fitness'.

Quanto mais perto chega da aposentadoria, aos 33 anos, Cristiano fica mais preocupado com esses negócios, pois pretende manter a marca forte, como fez Michael Jordan.

CARIDADE

Seria injusto não dizer que Cristiano coloca um pouco da fortuna em algo bom para outras pessoas. Em 2015, ele foi reconhecido no site Dosomething.org como o astro do esporte mais caridoso do mundo.

Cristiano usa a fama para promover causas nobres e também doa valores em dinheiro, como os 165 mil dólares repassados para centro que luta contra câncer em Portugal e os 83 mil doados a um garoto de 10 anos que necessitava de uma cirurgia cerebral.

Ele também já apoiou ações de grandes organizações, como Unicef, World Vision e Save the Children.

Em 2016, ele mandou mensagens para crianças afetadas pelos conflitos na Síria.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 23, 2016

REDES SOCIAIS

De acordo com Hookit, Ronaldo tornou-se o primeiro atleta a alcançar 200 milhões de seguidores combinados no Facebook, Instagram e Twitter, em 2017.

A página dele no Facebook é de longe a mais popular entre os atletas: tem 122 milhões de curtidas contra 90,1 milhões de Lionel Messi.

No Instagram ele é o terceiro mais seguido no mundo, com 135 milhões. Fica atrás da cantora e atriz Selena Gomez e a conta oficial do Instagram.

QUAL É O VALOR?

Só a empresa de gestão de Cristiano Ronaldo pode ter certeza sobre o valor dele. Mas com essas informações dá para estimar que fica em torno de 250 milhões de libras (R$ 1 bilhão).

De acordo com Forbes, Ronaldo ganhou mais do que qualquer outro atleta no planeta em 2017 (93 milhões de dólares). Ficou em quinto no ranking geral das celebridades, atrás apenas dos músicos Sean Combs, Beyonce Knowles e Drake, além da escritora J.K. Rowling.