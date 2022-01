Mercado agitado: veja jogadores que devem movimentar a janela da Europa em janeiro

A janela de janeiro na Europa deve ser movimentada. Vários jogadores, em baixa em seus times, já começam a ser especulados em outras equipes, enquanto os clubes mais endinheirados do continente buscam reforços para a segunda metade da temporada.

Assim, o mês de janeiro promete ser um recomeço para vários atletas. Nomes importantes, como Philippe Coutinho, que sonham em recuperar seu futebol em outro cenário, diferente do atual.

A GOAL listou, então, 12 jogadores que podem mudar de time na janela da Europa em janeiro. Confira!

Philippe Coutinho (Barcelona)

Contratado por 160 milhões de euros pelo Barcelona, podemos dizer que Philippe Coutinho não correspondeu às expectativas.

Sondado até por clubes brasileiros, não quer reduzir drasticamente o salário, como revelou a GOAL, e deve permanecer no futebol europeu. Times da Premier League (onde o meia-atacante se destacou no Liverpool) são os principais interessados. Nesse meio, o Newcastle, novo milionário do pedaço, parece ser o favorito para fechar a contratação do ex-vascaíno.

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Se Coutinho deve deixar o Barcelona para se reabilitar, não é este o caso de Dusan Vlahovic na Fiorentina: o sérvio vive o melhor momento da carreira e parece pronto para respirar novos ares.

Com 21 anos, o atacante marcou 16 gols em 19 jogos na Serie A e é o artilheiro da competição. Um dos nomes mais cobiçados da lista, parece estar sendo sondado por praticamente todos os grandes times do continente: nomes como Arsenal, Manchester United, Juventus, Manchester City, Newcastle e Barcelona disputam a contratação de Vlahovic.

Kieran Trippier (Atlético de Madrid)

Entre todos os nomes da lista, Kieran Trippier é quem parece estar com o futuro mais certo: deve ser anunciado como o primeiro reforço da nova gestão do Newcastle.

Depois de duas temporadas no Atlético de Madrid, o lateral parece pronto para retornar à Premier League: até o treinador Diego Simeone já admitiu que Trippier pode estar perto do adeus. Assim, o acordo deve sair logo nos primeiros dias da janela.

Anthony Martial (Manchester United)

Tendo perdido muito espaço com a chegada de Cristiano Ronaldo, além da concorrência com Edinson Cavani, Marcus Rashford e o jovem Mason Greenwood, Anthony Martial faz sua pior temporada no Manchester United e deve deixar Old Trafford na próxima janela.

O atacante tem apenas um gol em dez jogos na temporada e vem jogando poucos minutos nas partidas (excluindo os jogos dos Red Devils na Copa da Liga Inglesa). Ralf Rangnick, inclusive, já confirmou que o francês pediu para sair. Times como Barcelona e Juventus estariam entre os interessados.

Sergiño Dest (Barcelona)

Outro jogador do Barcelona que deve ser utilizado como moeda de troca, Sergiño Dest até começou a temporada como titular na lateral-direita, mas perdeu espaço com a chegada de Xavi e deve ser envolvido em alguma negociação.

Mas diferentemente de outros atletas do Barça, o norte-americano tem mercado e interessa a muitos clubes. Assim, um acordo acaba se tornando ainda mais provável. Chelsea e Bayern de Munique pintam como favoritos a fechar o acordo, mas outros times também correm por fora, caso os catalães prefiram fazer uma troca.

Lucas Digne (Everton)

Destaque de um Everton que pouco impressiona nesta temporada da Premier League, Lucas Digne não deve terminar a temporada no Goodison Park.

O principal interessado em acertar a contratação do lateral francês (que deve fazer parte da seleção na Copa do Mundo de 2022) é o Chelsea, que já estaria em negociações avançadas com o rival. Mas Newcastle e Barcelona também estariam interessados.

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Depois de anos de especulações, janeiro de 2022 deve marcar finalmente o fim da "era Aubameyang" no Arsenal.

Dono do time há muito tempo, Auba já não parece ser tão fundamental para o esquema do treinador Mikel Arteta, enquanto jovens como Gabriel Martinelli, Emile Smith-Rowe e Bukayo Saka ganham espaço e mostram que podem ser o futuro dos Gunners. Afastado do elenco, o gabonês de 32 anos deve ser negociado e, mais uma vez, o Newcastle surge como grande interessado. Uma negociação por empréstimo também não está descatado.

Ousmane Dembelé (Barcelona)

Por mais que Xavi e até o presidente Joan Laporta bradem aos quatro cantos a importância de Dembelé para o Barcelona, o atacante segue sendo um dos principais ativos do clube catalão e atraindo olhares de outras equipes.

Com 24 anos, o francês vai finalmente conseguindo fazer uma temporada sem lesões graves e tendo boa sequência pelos Blaugranas. Valorizado, pode ser negociado ou até envolvido em uma troca. O Manchester United parece ser o principal interessado no momento, principalmente em uma negociação envolvendo Martial. Mas o Newcastle nunca pode ser descartado - já que o atacante até se ofereceu para jogar no clube do norte da Inglaterra.

Luis Díaz (Porto)

Revelado pelo Junior Barranquilla, da Colômbia, o atacante Luis Díaz vem se destacando no Porto e é um dos principais jogadores da Europa neste momento da temporada.

O problema é convencer o Porto a abrir mão de seu grande destaque: para tirar o jogador do Dragão, será preciso de um grande investimento. Até agora, por exemplo, são 12 gols e três assistências em 15 jogos no Campeonato Português para o colombiano de 24 anos. E tudo indica que o Liverpool irá tentar fechar a contratação do atacante.

Antonio Rudiger (Chelsea)

Que Rudiger deixará o Chelsea parece apenas questão de tempo. O zagueiro tem contrato até o fim da temporada e o clube, apesar de tentar várias vezes, não parece ser capaz de renovar o vínculo.

Assim, para não ficar no zero, é possível que os Blues tentem negociar o jogador nesta próxima janela. Neste cenário, o Real Madrid, provável destino do alemão, aparece como grande interessado. Mas outros times também podem pintar na disputa - caso aceitem pagar as demandas salariais do zagueiro.

Raphinha (Leeds)

Grande nome do Leeds e destaque em suas primeiras atuações na seleção brasileira, Raphinha pode, enfim, deixar Elland Road neste próximo mês de janeiro.

Sonho antigo do Liverpool, parece mais próximo do Bayern de Munique neste momento, como "substituto" de Kingsley Coman. Mas Chelsea e muitos outros times também sonham com a contratação do atacante de 25 anos. Na temporada, Raphinha tem oito gols e uma assistência em 17 jogos de Premier League jogando pelo Leeds United.

Julian Álvarez (River Plate)

"Rei da América" em 2021, Julian Álvarez foi tido por muitos como o melhor jogador do Campeonato Argentino e a razão pela qual o River Plate saiu da fila de títulos nacionais.

Com 21 anos, o atacante promete balançar o mercado europeu neste próximo mês de janeiro. Neste momento, o Manchester United parece ser o favorito para fechar o acordo com o River, mas outros times também sonham em ter o argentino. A multa rescisória baixa, de menos de 20 milhões de euros, facilita a possibilidade de acordo.