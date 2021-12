Coutinho quer manter padrão salarial e dificulta volta ao Brasil

Philippe Coutinho pensa em deixar o Camp Nou, e o Barcelona também não deseja segurá-lo. Dono da maior remuneração do clube — 15 milhões de euros (R$ 94,64 milhões na cotação atual) por ano —, o meio-campista quer manter o padrão salarial ao deixar a Catalunha, conforme apurado pela GOAL.

A vontade de seguir recebendo as cifras atuais torna-se um empecilho para o jogador de 29 anos atuar no futebol nacional. Hoje, os clubes do país não têm condições de desembolsar o valor para contratá-lo. Não à toa o seu desejo, neste momento, é permanecer na Europa. O brasileiro sonha com o retorno à Inglaterra.

Coutinho pensa em deixar o Barcelona porque pretende ter mais minutos a partir de 2022 — ele disputou 16 jogos até o momento nesta temporada, com dois gols marcados. Ao todo, ficou em campo por 608 minutos apenas.

Com o intuito de defender a seleção brasileira de Tite na Copa do Mundo do Qatar, em novembro de 2022, o atleta vê a saída do Barça como uma boa alternativa para retomar o bom futebol e ter uma sequência de jogos.

Sem o rendimento elevado de Coutinho, o Barcelona também trata a sua saída como algo natural no mercado da bola. O clube, inclusive, está disposto a pagar parte dos salários em um possível empréstimo na janela de transferências de janeiro, no inverno europeu. O brasileiro tem contrato até junho de 2023.

A ideia do meia-atacante é voltar à Inglaterra, onde se destacou com as cores do Liverpool antes de acertar a transferência para o Barcelona. A GOAL apurou que o seu estafe conversa com clubes do país a fim de prospectar uma oferta para o próximo semestre, o que ainda não aconteceu.

O atleta venceu duas edições do Campeonato Espanhol, uma da Copa do Rei e uma da Supercopa da Espanha pelo Barça. No período, foi emprestado ao Bayern de Munique, time com o qual faturou Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões da UEFA.