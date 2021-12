Nem Hulk, nem Gabigol: Julián Álvarez é eleito o Rei da América em 2021

Nem Hulk, nem Gabigol: Julián Álvarez é o Rei da América. O atacante do River Plate foi eleito o grande jogador da temporada na votação promovida pelo jornal uruguaio El País. Nesta época, o atacante, que ficou com 28% dos votos, marcou 29 gols em 67 jogos pelo time argentino.

A premiação, que é tradicionalmente divulgada no dia 31 de dezembro, é formada por jornalistas distribuídos em toda América do Sul.

Julián Álvarez esteve presente na campanha do título do Campeonato Argentino, do River Plate, e da Copa América, pela Argentina, ainda 2021. Aliás, o atacante já havia participado de outras conquistas do time de Marcelo Gallardo.

Além do atacante do River, Gabigol e Gustavo Gómez terminaram na segunda e terceira posição, respectivamente. Ainda no Brasil, Hulk, do Atlético-MG, e Raphael Veiga, do Palmeiras, também receberam votos para o Rei da América.

O jornal uruguaio também divulgou a escalação ideal da América do Sul em 2021. Os jogadores que atuam no futebol brasileiro dominaram o time, com o Palmeiras tendo três jogadores no time final e, ainda, o técnico Abel Ferreira como melhor treinador da América do Sul. Veja:

Time ideal da América do Sul em 2021

Goleiro: Weverton (Palmeiras)

Laterais: Byron Castilho (Barcelona-EQU) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Gustavo Gómez (Palmeiras) e Junior Alonso (Atlético-MG)

Meias: William Arão (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras) e Arrascaeta (Flamengo)

Atacantes: Hulk (Atlético-MG), Gabigol (Flamengo) e Julián Álvarez (River Plate)

Técnico: Abel Ferreira (Palmeiras)