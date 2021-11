Real Madrid usa "plano Alaba" para se reforçar com zagueiro do Chelsea

Rudiger deve ser a próxima novidade na defesa do Real Madrid. O treinador Carlo Ancelotti e o presidente Florentino Pérez já escolheram o defensor do Chelsea como futuro alvo do clube no mercado de transferências. E o método para obter a contratação do jogador deve ser conhecido da torcida.

O contrato do alemão com os Blues acaba no final da temporada 2021/22. Os merengues, então, devem repetir o que fizeram para tirar David Alaba do Bayern de Munique: oferecer um contrato gordo e tentar atrair a assinatura do zagueiro.

Com 28 anos, Rudiger não pretende renovar o vínculo com o Chelsea e está em busca de novos ares. Até mesmo dentro do Stamford Bridge, a expectativa já é de que o o defensor saia de graça no final da temporada.

A última proposta dos Blues foi de oito milhões de euros por temporada... mas tais valores não agradaram o alemão. Assim, o Real Madrid aparece como possível destino para um jogador que vem se consolidando entre os melhores de sua posição no planeta.

Assim como foi com Alaba, os madrilenhos poderiam lhe pagar um salário mais elevado, considerando que não precisarão pagar valores altos para o atual time do atleta. Mesmo assim, a pedida de 12 milhões de euros ainda preocupa Pérez, Ancelotti e cia.

De qualquer jeito, existe um consenso geral dentro do Santiago Bernabéu de que o Real Madrid é o atual favorito para ter Antonio Rudiger em seu elenco em 2022/23, segundo fontes internas informam à GOAL. Nem mesmo o interesse de rivais duros como Bayern de Munique e PSG assusta a diretoria do Real.

A chegada de um zagueiro experiente seria um pedido de Ancelotti. Atualmente, o clube espanhol só tem Militão, Alaba e Nacho, da posição, garantidos para a próxima temporada, além de outros nomes vindos das categorias de base.