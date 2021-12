Chelsea foca na contratação de lateral-esquerdo

O Chelsea já tem o seu alvo número um para as próximas janela de transferências. Trata-se do lateral-esquerdo Lucas Digne, do Everton, um dos principais jogadores da posição na Premier League.

Sem Ben Chilwell, que saiu lesionado contra a Juventus, em 23 de novembro, e irá perder o resto da temporada, o time deve tentar buscar um "substituto de luxo".

Isso porque Digne, de 28 anos, já é considerado a algum tempo um dos principais jogadores do Everton, se não o melhor. O lateral é um dos principais assistentes da Premier League e briga pela titularidade na seleção francesa.

A perda de Chilwell, inclusive, é preocupante para o Chelsea pensando na segunda metade da temporada, no Mundial de Clubes e no mata-mata da Liga dos Campeões da Uefa. Seu reserva imediato, Marcos Alonso, até vem fazendo bons jogos, mas é o único jogador da posição disponível para o treinador Thomas Tuchel.

Mas mesmo caso o Everton não libere Digne, os Blues já tem outros alvos em mente: segundo o jornalista Fabrizio Romano, um dos mais conceituados do futebol europeu, Nico Tagliafico, do Ajax, também foi citado dentro da diretoria. Já Théo Hernández, do Milan, seria o favorito, mas o clube entende que a pedida dos Rossoneri é muito alta neste momento.

Assim, tudo indica que o Chelsea irá com tudo por Lucas Digne no futuro próximo. O lateral deu sete passes para gol na temporada 2020/21, mesmo sofrendo com lesões.

Os Blues seguem na terceira posição na Premier League, com 41 pontos, atrás do líder Manchester City e do Liverpool, segundo colocado. O time embarcará em fevereiro para os Emirados Árabes Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes.