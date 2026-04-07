Mensagens codificadas à FIFA... Escalada que ameaça a Copa do Mundo de 2026

A tensão aumenta antes do início da Copa do Mundo, depois que um sindicato que representa cerca de dois mil trabalhadores do setor de serviços de alimentação no estádio “SoFi”, nos Estados Unidos, ameaçou entrar em greve, em uma medida que pode atrapalhar os preparativos para o torneio que será realizado na cidade de Los Angeles.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, o sindicato “Unite Local 11” exortou a Federação Internacional de Futebol (FIFA) a excluir a Administração de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos de qualquer função relacionada à organização dos jogos da Copa do Mundo em Los Angeles, alertando que ignorar essas exigências pode levar os trabalhadores a intensificarem suas ações.

O sindicato, que representa os cozinheiros e funcionários de bares dentro do estádio de Angewood, esclareceu que seus funcionários continuam trabalhando sem contratos formais, apesar da proximidade do início do torneio, o que suscita amplas preocupações quanto aos seus direitos e condições de trabalho durante o evento mundial, segundo informou a rede “Sky News”.

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O sindicato apresentou três exigências principais à FIFA e ao proprietário do estádio, a “Kronki Sports & Entertainment”, que consistem em um comunicado oficial garantindo que a Administração de Imigração e Alfândega ou a Guarda de Fronteiras não participem das atividades do campeonato, além da proteção dos empregos dos trabalhadores sob sua alçada e da melhoria do ambiente de trabalho, bem como do apoio a programas de fornecimento de moradia a baixo custo para os trabalhadores do setor de hospitalidade.

Essas medidas vêm na sequência de declarações feitas pelo diretor interino da Administração de Imigração e Alfândega dos EUA, Todd Lyons, nas quais ele afirmou que a agência desempenharia um “papel fundamental” durante a Copa do Mundo, o que o sindicato considerou uma ameaça direta à segurança tanto dos trabalhadores quanto dos torcedores em Los Angeles.

Por outro lado, a FIFA ainda não emitiu nenhum comentário oficial, e os responsáveis pelo estádio “SoFi” mantiveram silêncio, recusando-se a fazer qualquer declaração sobre a crise crescente.

O sindicato acrescentou que também busca garantias de que não se recorrerá a tecnologias de inteligência artificial durante o torneio, caso isso leve à redução de oportunidades de trabalho ou à eliminação de alguns postos de trabalho.

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E as reivindicações do sindicato não se limitaram apenas aos aspectos profissionais, mas vincularam suas ações a questões mais amplas relacionadas ao aumento dos custos de moradia na região de Los Angeles, especialmente em “Anglewood”, exigindo apoio ao fundo de habitação para a força de trabalho, imposição de restrições aos aluguéis de curto prazo, além da adoção de políticas tributárias destinadas a financiar moradias populares e proteger famílias de imigrantes.

Kurt Petersen, copresidente do sindicato, afirmou em comunicado oficial: “A FIFA e as empresas patrocinadoras vão lucrar bilhões de dólares com a realização do evento, enquanto o papel vital desempenhado pelos cozinheiros, trabalhadores e funcionários das barracas, que constituem a espinha dorsal do sucesso do campeonato, é ignorado”.

O sindicato afirmou que tentou repetidamente marcar reuniões com a FIFA desde que Los Angeles foi escolhida como cidade-sede, mas todas as suas tentativas foram ignoradas, segundo o sindicato.

Está previsto que Los Angeles receba oito partidas da Copa do Mundo no estádio “SoFi”, começando com o confronto entre a seleção dos Estados Unidos e o Paraguai em 12 de junho, em meio a um clima tenso que pode lançar uma sombra sobre o andamento do torneio.