Mensagem de Leo Driessen causa espanto no programa "Voetbalpraat": "Bizarro, mas verdadeiro"

A Inglaterra está em polvorosa com o “escândalo de espionagem” envolvendo o Southampton. Um membro da comissão técnica do clube teria sido flagrado na semana passada filmando sem permissão nas instalações de treinamento do Middlesbrough, na véspera da partida da repescagem entre Southampton e Middlesbrough. Mas essas práticas de espionagem também ocorrem às vezes na Holanda, como ficou claro na quinta-feira no programa “Voetbalpraat” da ESPN.

Depois que a notícia foi discutida no “Voetbalpraat”, Marciano Vink recebe de repente uma mensagem do comentarista Leo Driessen, que está intimamente ligado ao Telstar. “Acabei de receber uma mensagem de Leo Driessen: ‘A espionagem ainda acontece. Nós também expulsamos alguns no Telstar nesta temporada. Bizarro, mas verdadeiro.’”

“Então, aparentemente, isso ainda acontece”, afirma Vink. Danny Koevermans, também à mesa, fica surpreso: “Embora no Telstar seja claro como eles jogam, sempre.” “Sim, se há um lugar onde não se precisa espiar...”, reage o apresentador Wouter Bouwman. “Notável, de fato.”

No último sábado e terça-feira, Southampton e Middlesbrough se enfrentaram nas semifinais dos play-offs pela promoção à Premier League. A partida de ida terminou em 0 a 0, a de volta em 2 a 1 para o Southampton. Com isso, o último clube se classificou para a final contra o Hull City, que, em princípio, será disputada no sábado, 23 de maio.

No entanto, isso ainda não é certo. Na semana passada, soube-se que o Middlesbrough apresentou uma queixa à organização da competição, a EFL (English Football League), alegando que um membro da comissão técnica do Southampton teria sido flagrado filmando sem permissão no complexo de treinamento do Middlesbrough.

As regras da EFL determinam que é proibido aos clubes assistir ao treino do adversário nas 72 horas que antecedem o início de uma partida, a menos que haja um convite.

Na quinta-feira, a EFL anunciou que, “até terça-feira, 19 de maio”, uma comissão independente determinará se o Southampton realmente cometeu uma infração e quais serão as consequências.

Caso o Southampton seja considerado culpado, há a possibilidade de o clube ser substituído pelo Middlesbrough na final. Enquanto aguarda o desfecho do caso, o último clube mencionado continua treinando normalmente. Se houver recurso, a final poderá ser adiada.