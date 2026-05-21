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Danilo Pereira da SilvaImago
Wessel Antes

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Memphis Depay poderá competir no Corinthians com um atacante da Eredivisie

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M. Depay

Danilo Pereira da Silva gostaria de continuar sua carreira no Corinthians. Foi o que afirmou o atacante de 27 anos do NEC Nijmegen em entrevista à ESPN Brasil.

O NEC pode adquirir Danilo definitivamente do Rangers ao final desta temporada, clube com o qual ele tem contrato até meados de 2028. O valor da opção de compra ainda é desconhecido.

No entanto, é mais provável que a permanência de Danilo em Nijmegen se limite a seis meses. O ex-atacante do Ajax e do Feyenoord não conseguiu conquistar uma vaga no time titular sob o comando do técnico Dick Schreuder.

O próprio Danilo também está de olho no futuro, como deixou claro durante uma entrevista. O ex-jogador da seleção juvenil está aberto a um retorno ao Brasil.

O Corinthians já havia entrado em contato com Danilo no inverno passado, e ele deseja realizar esse sonho. “Seria uma honra para mim. Nasci em Itaquera, não dá para escapar disso: o Corinthians está no seu sangue. Toda a minha família é torcedora fanática.”

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Se Danilo realmente for para o Corinthians, ele poderá competir com o maior artilheiro de todos os tempos da Holanda.

Para isso, Memphis Depay precisa renovar seu contrato, que está chegando ao fim. A expectativa é que ele negocie com o clube nos próximos meses.

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