Memphis Depay dá um sinal positivo para a Copa do Mundo

Memphis Depay jogou um tempo pelo Corinthians na madrugada de quarta para quinta-feira, quando o time perdeu por 0 a 2 para o Platense argentino pela Copa Libertadores. Mais minutos em campo, portanto, para o atacante, que se junta à seleção holandesa e ao técnico Ronald Koeman no sábado.

Memphis fez seu retorno ao Corinthians no domingo, após uma ausência de mais de dois meses. O maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa atuou por meia hora na vitória por 1 a 0 em casa contra o Atlético Mineiro.

O retorno de Memphis ao time titular não inspirou o Corinthians a grandes feitos. O Platense saiu vitorioso por 0 a 2, com dois gols de Franco Zapiola. O ponta-esquerda marcou em um pênalti e, após o intervalo, aproveitou uma falha da defesa para marcar com um chute certeiro.

Naquele momento, Memphis já não estava em campo. O atacante (32) havia sido substituído no intervalo por Zakaria Labyad. Apesar da derrota, o Corinthians termina na liderança do grupo E, com onze pontos, garantindo assim a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.

O Corinthians ainda enfrenta o Grêmio no sábado, mas Memphis não estará presente. Ele se apresentará em breve à seleção holandesa para um estágio de treinamento. Em seguida, virão os amistosos contra a Argélia (3 de junho) e o Uzbequistão (8 de junho).

Enquanto isso, o clube brasileiro espera que Memphis renove seu contrato, que expira em 31 de julho. De acordo com a mídia do país pentacampeão mundial, há otimismo quanto a um novo acordo para o holandês.

Memphis falou na zona mista após a partida sobre seu futuro no Corinthians. “Já disse e fiz o suficiente. Todos sabem o que eu quero. Amo o Corinthians e gostaria de ficar. Mas isso não é fácil.”

Memphis, que chegou em 2024, sente que ainda não está pronto para deixar o Brasil. “Vejo-me ficando aqui. Esses dois anos passaram voando. Cheguei aqui com um objetivo. Mas, depois disso, aconteceram tantas coisas que esse objetivo mudou. O Corinthians terá que mostrar ambição. É um grande clube e merece mais, principalmente a torcida.”