João Félix, o 'craque jovem mais visível' do futebol português

Aos 19 anos, atacante do Benfica está avaliado em 120 milhões de euros e já tem grandes clubes no encalço

"Foi simpático da parte do Cristiano Ronaldo ter ido ver o melhor jogador português da atualidade".

A frase acima pertence a Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente benfiquista, que, ao destacar a ilustre presença de CR7 em Alvalade, no domingo passado, no clássico entre Sporting e Benfica, não deixou de rasgar elogios a João Félix.

Aos 19 anos, o jovem atacante dos encarnados ainda está longe de ser a referência futebolística do país, mas, de fato, vive uma fase badalada. Com a recente saída do contestado Rui Vitória do comando técnico da equipe, enfim virou titular absoluto, cresceu de produção e marcou três gols nos últimos cinco jogos, sendo o mais importante deles curiosamente frente ao arquirrival, no triunfo por 4 a 2, na Liga.

Não é de hoje que Félix tem sido alvo dos holofotes em Portugal. Visto como o grande jogador da seleção sub-21, tendo antes representado a sub-19, há anos é seguido com atenção por olheiros dos clubes mais poderosos da Europa, entre eles Barcelona, PSG, Real Madrid e Manchester United.

"O João Félix é o melhor jovem português do momento, é o craque jovem mais visível. Felizente para nós, portugueses, ele não é o único. O João, na verdade, é o que mais está em evidência agora, mas existem outros jogadores da mesma geração que podem atingir o mesmo alto nível e, no futuro, jogar perfeitamente num clube ainda maior da Europa", exaltou José Boto, ex-scout do Benfica e atual diretor de scouting do Shakhtar Donetsk, à Goal.

O Benfica, que nos últimos anos brilhou no mercado com vendas milionárias de talentos produzidos na própria formação, como Ederson (Manchester City), Lindelof (Manchester United), Nélson Semedo (Barcelona) e Renato Sanches (Bayern de Munique), sabe muito bem a joia que tem em mãos. Vinculado aos encarnados até junho de 2023, João Félix está avaliado contratualmente em 120 milhões de euros (R$ 505 milhões).

Luís Filipe Vieira, no entanto, quer mais. Há quem diga nos bastidores que o presidente benfiquista já cogita abrir negociações para blindar o jovem com uma nova multa rescisória de 200 milhões de euros (R$ 840 milhões).

"O Benfica, mais do que cuidar e blindar, precisa desfrutar do João Félix enquanto é possível, visto que não o vai ter por muito tempo. Um jogador deste nível não aparece muitas vezes em Portugal. É como aconteceu com o Ricardo Quaresma e, principalmente, o Cristiano Ronaldo, quando todos perceberam que havia ali talentos especiais e que seria impossível segurá-los aqui. No mercado atual, então, a missão é ainda mais complicada", alertou Rui Miguel Melo, setorista do Benfica no jornal A Bola.

"O João sempre jogou acima da categoria dele. Quando era juvenil, jogava nos juniores. Quando era júnior, jogava no time B. Tem apenas 19 anos e hoje figura na equipe principal. Ao meu ver, já é o melhor jogador do Benfica. O que está a mostrar agora não me surpreende. Porém, ainda está em processo de formação, não é um jogador completo. Está próximo de ser completo, mas ainda não é. Se o Benfica acha que ele vale 120 milhões, então deve vender por 120 milhões. Eu, sinceramente, vejo um número exagerado dentro da realidade portuguesa", completou.