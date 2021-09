Melchie Dumornay: a talentosa haitiana, inspirada por Kroos, que atraiu cerca de 50 times

A jovem de 18 anos acaba de assinar seu primeiro contrato profissional com Reims e sonha em jogar pelo Lyon, sete vezes campeão da Liga das Campeãs

O Haiti pode não ser conhecido por seus jogadores de futebol, mas neste meio de ano, todos estavam perseguindo o talento que talvez seja o mais empolgante que a nação caribenha já produziu.

Isso pode parecer um grande reconhecimento para uma jovem de 18 anos, mas Melchie Dumornay fez por merecer.

Brilhando nos torneios da CONCACAF nas categorias sub-17 e sub-20, ela ajudou o Haiti a se tornar a primeira nação caribenha a se classificar para a Copa do Mundo Sub-20, e já fez sua estreia com a equipe principal.

A meio-campista também bateu recordes de gols na CONCACAF, apesar de ser uma confederação que também recebe campeãs mundiais, a seleção feminina dos Estados Unidos e do Canadá, medalhista de ouro olímpico deste verão.

"Tivemos o mundo inteiro chamando por ela", diz Takumi Jeannin da A&V Sports Group, agente da jovem, à Goal. "Clubes na Ásia, metade dos clubes da NWSL nos chamavam, clubes até mesmo no Leste Europeu. Literalmente, acho que tínhamos uns 50 clubes nos contatando por Melchie".

"Mas o que se destacou para nós é que Melchie foi muito inteligente no processo. Ela não pensou uma única vez em dinheiro. Foi sempre o melhor clube que a ajudará a se desenvolver como jogadora".

Esse clube é o Reims, que terminou em sexto lugar na primeira divisão francesa na temporada passada. E por lá, existe um rosto familiar para Dumornay, a colega de equipa no Haiti e grande amiga Kethna Louis, além de ser um clube que aposta muito nas jovens jogadoras.

"Sei que é um lugar muito bom, que desenvolve talentos e quero fazer parte desses talentos", disse Dumornay em entrevista exclusiva à Goal.

I am truly honored 🥰 to be one of the nominees among the 10 best young u20 talent in the world🇭🇹☄️ @goal pic.twitter.com/TJLX0S7hmV — Corventina Dumornay (@dumornaycorven) March 23, 2021

Mas não será sua primeira viagem à França por causa do futebol.

Foi lá que ela jogou a Copa do Mundo Sub-20 com o Haiti, sua "melhor lembrança" com sua seleção. É também onde ela foi para um teste com os sete vezes campeões europeus, Lyon.

Após treinos tanto com a equipe sub-19 quanto com os profissionais, com ícones franceses como Wendie Renard e Eugenie Le Sommer, a sua idade não permitiu que um acordo fosse selado, mas é uma experiência que Durmornay traz consigo.

"Eu vi [as] diferenças entre o sub-19 e o nível profissional em termos de intensidade, detalhes, a velocidade do jogo e coisas assim. Foi uma abertura de olhos muito grande em alguns aspectos", explicou ela.

"Só me fez querer jogar em um grande clube o mais rápido possível, mas sei que há alguns passos que preciso dar para chegar lá. Jogar pelo Lyon um dia é um sonho absoluto e é para isso que eu estou trabalhando todos os dias".

O fato de que um clube como o Lyon se interessou por ela ajudou a criar uma propaganda em torno de Dumornay, que entrou na lista do NXGN da Goal, dos melhores jovens jogadores de futebol do mundo, tanto em 2020 quanto em 2021. E esse zumbido é particularmente prevalecente em seu país de origem.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

"Muitas pessoas dizem: 'Ai, meu Deus, você está se mudando em breve. Então, quem é? Paris Saint-Germain ou Lyon?'" ela ri, falando antes de sua mudança para o Reims, anunciada em 10 de setembro.

"Sei que, de alguma forma, algumas pessoas podem se decepcionar com o fato de eu estar indo para o Reims, mas quem conhece futebol vai entender minha decisão. Para os outros, está tudo bem. No futuro, vou provar que estão errados".

O futuro é constantemente citado durante toda a longa conversa da Goal com a jovem. Dumornay escolhe as áreas que ela quer desenvolver no Reims, que são: sua capacidade de jogar com os dois pés, sua parte física e a maneira como ela cuida de si mesma.

O meia do Real Madrid, Toni Kroos, é citado como alguém a quem ela procura inspiração para melhorar, assim como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, inevitavelmente. "Quero me tornar um monstro em campo, de uma forma que ninguém possa me parar", disse ela.

Já existe também um grande objetivo que ela espera alcançar em sua carreira, além do desejo de ganhar títulos e prêmios.

"Se Deus me permitir ter muito sucesso no futuro, o que se traduz em sucesso financeiro, quero poder abrir uma escolinha no Haiti, para oferecer oportunidades que eu não tive", disse ela, terminando a entrevista com uma frase perfeita.

"Apenas proporcionando um ambiente melhor para os próximos talentos haitianos. Espero ser capaz de ajudar mais pessoas como eu a vir para a Europa e fazer do Haiti um bom lugar para jogar futebol em geral, tanto para meninas quanto para meninos".

"No Haiti, há tantos talentos, não apenas no futebol, que simplesmente não têm chance. Eu tive essa chance de estar em uma academia, mas há jogadores e talentos de primeira linha em todos os lugares".

"É importante ficar de olho no Haiti, para não perder tantos talentos. Espero que um dia mais pessoas tenham a chance de sair de lá".

Além de sua fantástica habilidade futebolística, principalmente a inteligência de seu jogo, são comentários como esses que tornam incrível que esta seja apenas uma jovem de 18 anos, prestes a embarcar em sua primeira aventura profissional.

Não é de se admirar que ela tenha o mundo a seus pés.