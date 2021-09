Lucy Watson: a joia da Inglaterra que Man Utd e Man City deixaram passar

A jovem de 18 anos poderia ter ingressado em um dos gigantes da Super League Feminina, mas está se desenvolvendo de forma brilhante no Sheffield

Para entender o talento da ala Lucy Watson, de 18 anos do Sheffield United, você só precisa ouvir Carla Ward falar sobre o processo de contratação dela pelo clube.

Agora treinadora principal do Aston Villa, Ward estava no comando dos Blades quando ela conheceu Watson, que estava jogando contra um dos times juvenis do clube pelo Doncaster Rovers Belles.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Ela estava em um nível diferente", diz ela à Goal.

"Eu sabia que havia muita conversa entre as faixas etárias da Inglaterra - ela estava jogando em algumas faixas etárias. Houve muita conversa em torno de muitos clubes sobre ela".

"Eu entrei em contato com o técnico dela na época e pedi que ela viesse, mas acho que estávamos um dia atrasados, acho que o Chelsea tinha falado com ela, o Manchester United tinha falado com ela, o Manchester City tinha falado com ela , Liverpool tinha falado com ela - então eu não tinha muita esperança, se estou sendo honesta!".

"Eu convidei ela e sua mãe para entrar. Elas entraram, nós mostramos o lugar, nós nos sentamos e eu fui bastante transparente. Eu não arrumo as coisas. Costumo dizer como é, então tivemos uma conversa muito honesta sobre onde ela estava em sua carreira".

"Ela precisava ser exposta ou queria ir para um grande clube onde, potencialmente, ela não conseguiria essa exposição em termos de, ela vai ter muito tempo de jogo? Eu disse: 'Você tem muitos anos para ir a grandes clubes'. A mãe dela me ligou no dia seguinte e disse: 'Ela quer vir'. Fiquei muito agradecida".

"Eu sei que durante aqueles dias, acho que o Manchester United e o Man City pegaram o telefone novamente para tentar convencê-la do contrário, mas ficamos encantados que ela acabou dizendo que viria".

Se aquele grupo de clubes em busca não indicar o quão fantástica é a jovem talento Watson, nada indica.

Uma ala abençoada com um ritmo incrível, ela também possui uma grande mentalidade, e é isso que a torna destemida com a bola, trabalha duro sem ela e permite que ela veja os benefícios de longo prazo de passar para o Campeonato Feminino da Inglaterra, em vez de aproveitar a chance de ingressar em um dos muitos clubes da Super League Feminina que assistiam com admiração.

"Ela era tão madura com isso", lembra Ward. "Na verdade, fiquei bastante impressionada que ela se manteve firme novamente este ano. Muitos clubes, eu sei, também estavam atrás dela neste verão".

"Crédito a ela que decidiu, na verdade, ela obterá boa exposição. (Neil Redfearn, treinador do Sheffield United) deu a ela uma oportunidade".

"Espero que este seja um ano em que ela vá e se coloque no mapa. Muitas pessoas sabem sobre ela, mas eu acho que na verdade, com Katie Wilkinson (artilheira do campeonato no ano passado) mudando (do Sheffield United), esta é uma oportunidade para Lucy Watson dizer, 'Aqui estou. Esta sou eu. Isso é o que sou', e realmente fazer um nome para si mesma este ano".

Houve vislumbres na última temporada do que Watson pode fazer, já que suas 11 aparições na liga, incluindo três desde o início, foram complementadas pelo tempo de jogo em outras competições - seu primeiro gol, um chute certeiro, vindo da Copa FA Feminina .

Deve haver ainda mais oportunidades este ano, com Redfearn, o homem que deu a Kalvin Phillips sua estreia no Leeds United, conhecido por sua confiança e capacidade de desenvolver jovens jogadores.

👌 The perfect, and we mean 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁, Monday lunchtime content.@Lucyyw7x's first senior Blades goal. 17 years old. Absolute stunner. 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/YIMG5ZF7zR — Sheffield United Women (@sufc_women) April 19, 2021

"Ela estava na Donny Belles quando eu estava na Donny Belles, mas devia ter cerca de 15 anos", disse ele à Goal. "Ela era um grande talento na época, mas, obviamente, aos 15 anos, ela não tinha permissão para treinar com o time principal. Ela tem definitivamente um futuro".

"Temos que cuidar dela no que diz respeito ao seu desenvolvimento. Obviamente ela ainda está com a configuração da Inglaterra, então é administrar seus minutos. Mas ela é um talento excepcional".

Este ano pode ser quando Watson mostrará isso a todos, já que Redfearn acredita muito em sua capacidade de desempenho dos Blades para promoção à primeira divisão. Se ela tivesse escolhido ir em uma direção diferente, ela poderia não estar definida para um papel tão importante em um lado que busca o título.

"Acho que ela realmente sabe onde quer chegar e como quer chegar lá", acrescenta Ward.

"Acho que esses últimos dois anos serão muito bons para ela e, quando olharmos para trás em 10 anos, na minha opinião, quando ela potencialmente estará jogando pela primeira equipe da Inglaterra, esses degraus serão um grande motivo e terão um papel importante em seu desenvolvimento"