Mohamed-Ali Cho: o "andarilho" de 17 anos que vem brilhando na França

O jovem atacante vem se destacando no Angers, pela Ligue 1, após praticamente viajar pela Europa pelas categorias de base

Mohamed-Ali Cho pode até ter apenas 17 anos, mas já construiu um relacionamento com algumas das cidades mais importantes da Europa.

Londres, Paris e Liverpool todos fizeram a sua parte para moldar um dos talentos jovens mais promissores da Ligue 1.

Nenhum foi tão marcante quanto a sua relação com Bordeaux, porém, mesmo que o atacante nunca tenha vivido na capital do vinho.

Foi a cidade onde Cho fez sua estreia no futebol profissional pelo Angers, em agosto de 2020, com apenas 16 anos e 224 dias. Por coincidência, também foi em Bordeaux que o jovem começou a se destacar pela primeira vez, a quase uma década atrás.

Com sete anos, jogava pelo sub-8 do PSG e viajou para o Stade Chaban-Delmas, antiga casa do Girondins de Bordeaux, para um torneio de base em 2011.

"Era um torneio grande com alguns times espanhóis, como a Real Sociedad, e ele marcou 16 gols em menos de dez jogos," relembra seu treinador na época, Stephane Tardivel, entrevistado pela Goal.

"No ano seguinte, marcou 19. Nós fomos campeões consecutivos, ele foi novamente o artilheiro e escolhido como melhor jogador do torneio."

"Nunca tinha visto alguém tão mortal como ele, forte, com uma canhota poderosa. Um dos três melhores atletas que já vi em sua idade."

O PSG raramente deixa jogadores deste nível de talento irem embora, mas não teve escolha quando os pais de Cho deixaram a França para trabalhar na Inglaterra em 2015.

Nascido na França, Cho passou os primeiros anos de sua vida em Londres e quase assinou com o West Ham com apenas seis anos antes de se mudar para Paris.

O próximo passo em sua carreira, então, aconteceria no Everton, onde se tornou o grande destaques das categorias de base do clube em Merseyside.

Seu tempo nos Toffees seu encerrou mais uma vez por circunstâncias fora de seu controle: em 2020, a família de Cho decidiu retornar à França.

Com 15 anos, poderia ter ficado no Everton após ficar aparente que seus pais deixariam o país, mas não conseguiu fechar um acordo e retornou a sua terra natal praticamente ao mesmo tempo que completou 16 anos.

Obviamente, muitos times se interessaram em um jogador que já fazia parte das seleções de base na Inglaterra, mas seus pais - particularmente sua mãe, Samia - o aconselharam a escolher um clube onde teria mais tranquilidade para se desenvolver. No final, a escolha foi pelo Angers, azarão na Ligue 1.

"O Angers é um clube onde ele poderá se desenvolver nos treinamentos, mas também terá menos pressão," conta um amigo pessoal da família para a Goal. "A perspectiva da família é ter calma e não tentar adiantar o processo."

"Nesse momento, ele não vê futebol como um trabalho, mas sim como uma paixão. Se sente bem em campo."

Tendo chegado ao Angers em fevereiro de 2020, Cho inicialmente estava treinando no sub-20, mas viu seus planos mudarem após a temporada ser encerrada prematuramente devido à Covid-19.

Quando os jogadores voltaram ao centro de treinamentos, o jovem havia sido integrado aos profissionais - algo que veio como uma surpresa para o atacante.

Também ficou chocado quando, algumas semanas depois, foi chamado a aquecer pelo treinador Stephane Moulin antes de receber uma oportunidade saindo do banco nos últimos nove minutos de uma partida contra o Bordeaux.

"Em nenhum momento ele falou, 'estou satisfeito'," revela o amigo. "Ele só quer seguir evoluindo e ganhando mais minutos."

Foi exatamente isso o que aconteceu. Cho fechou a temporada com outras 20 participações no Campeonato Francês. Não foi o suficiente, porém, para que ele ganhasse espaço no vestiário: em uma pegadinho dos veteranos, teve que usar apenas uma cadeira durante todo o ano.

Cho levou o gesto como brincadeira - o que era a expectativa de seus companheiros -, e agora pode até ser considerado o "xodó" do vestiário do Angers.

"Ele é um garoto brilhante, trabalha duro e nos ouve," contou o defensor Romain Thomas após o jovem se destacar contra o Lyon, em agosto. "O técnico acredita nele e nós também."

As atuações de Cho na atual temporada demonstram que sua capacidade de impressionar aumentará ainda mais em 2021-22, já tendo ganhado destaque nas primeiras rodadas da Ligue 1.

Capaz de atuar em todas as posições e versátil, Cho tem uma ótima combinação de velocidade, força e drible, dando dor de cabeça nos marcadores - o veterano Marcelo, do Lyon, pode atestar.

Com 34 anos, o brasileiro foi "jantado" por um atleta de 17 anos, na segunda rodada do torneio, com Cho forçando Marcelo a cometer um erro desastroso que gerou um gol contra. Dias depois, o defensor perdeu a posição no time titular.

A velocidade do atacante também gerou a falta que fez Maxwel Cornet ser expulso, na vitória por 3 a 0 do Angers. Nos jogos seguintes, o time conseguiu empatar por 1 a 1 em Bordeaux e bater o Rennes: hoje, é o segundo colocado na tabela, atrás apenas do PSG.

"Ele é muito acima da média quando falamos de força e velocidade", explicou Thomas sobre seu jovem companheiro, após a vitória sobre o Lyon. Essa atuação, inclusive, fez com que surgisse um burburinho sobre a possibilidade do atacante ser negociado até o fim da janela

Impressionou também contra o Rennes, afinal, dando uma assistência para Sofiane Boufal e garantindo os três pontos ao roubar a bola de Alfred Gomis dentro da área para marcar seu primeiro gol nos profissionais.

Após roubar a bola, passou facilmente pelo defensor Nayef Aguerd, teve a sua finalização defendida por Gomis, mas marcou no rebote. Ao fazê-lo, se tornou o jogador mais jovem a marcar na Ligue 1 desde Eduardo Camavinga, em dezembro de 2019.

Também é apenas o segundo jogador nascido em 2004 a marcar no 'Big Five' da Europa, sucedendo os passos de Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund.

"Eu tento manter meus pés no chão," falou Cho no pós-jogo. "Tenho um grupo de amigos que não me deixa ficar muito empolgado, me incentiva a seguir trabalhando e focar no futuro. Então eu não presto muita atenção na imprensa."

Esse burburinho não deve diminuir, porém, já que Cho retornará ao Angers tendo participado de dois jogos pela França sub-21 nesta última semana. Hoje, tudo indica que ele escolherá representar a França, ao invés de Inglaterra, Costa do Marfim e Marrocos, suas outras opções.

Ainda precisa terminar seu curso de inglês nos próximos meses, porém. Mas o fará sendo um dos jovens talentos mais interessantes no futebol europeu.

Se continuar nesse ritmo, pode colocar a cidade de Angers como evidência: será que o "andarilho" Cho finalmente encontrou uma casa?