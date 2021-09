Omari Hutchinson: a jovem sensação do Arsenal que viralizou na internet e impressionou Pelé

O ponta de 17 anos é um dos jovens mais bem conceituados dos Gunners após ganhar notoriedade por suas incríveis habilidades

Não há muitas crianças de 12 anos que de repente se encontram como o centro das atenções no mundo do futebol.

Mas foi exatamente isso que aconteceu com o jovem Arsenal Omari Hutchinson quando ele se tornou uma sensação da internet da noite para o dia, graças à sua notável habilidade com a bola nos pés.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Hutchinson foi a estrela de um vídeo que se tornou viral ao lado dos F2 Freestylers, e que deixou fãs de futebol de todo o mundo impressionados ao ver alguém tão jovem fazendo os truques que ele mesmo vinha desenvolvendo desde os cinco anos de idade.

"Foi uma experiência louca", conta Hutchinson em entrevista exclusiva à Goal. "Todos na minha escola queriam meu autógrafo e meu Instagram estava explodindo!".

"Eu não sabia bem como reagir. Estava animado, mas eu tinha 12 anos e estava acontecendo muito rápido".

Agora com 17 anos, Hutchinson olha para trás com carinho para essa experiência.

O vídeo continua na internet para todos verem, mas ele seguiu em frente, embora as habilidades e truques que chamaram a atenção do mundo há cinco anos sejam a razão pela qual ele é um dos jovens talentos mais empolgantes que estão surgindo no Arsenal neste momento.

Hutchinson faz parte de uma nova e empolgante geração no norte de Londres. Ele faz parte de uma safra de jogadores que acabaram de invadir o cenário sub-23, para o qual existe uma enorme expectativa, tal é sua qualidade e potencial.

Há o meio-campista Charlie Patino, o lateral Kido Taylor-Hart e o zagueiro Zane Monlouis, para citar apenas alguns. Todos vieram da academia Hale End do Arsenal e trabalharam juntos na base.

O novo treinador do time sub-23 do Arsenal, Kevin Betsy, foi contratado para cuidar e desenvolvê-los enquanto tentam seguir os passos de outro nomes do NXGN, como Bukayo Saka, Emile Smith Rowe e Eddie Nketiah, para avançar das categorias de base para a equipe principal nos próximos anos.

"Existem jogadores como eu, Zane, Charlie, Brooke (Norton-Cuffy), Marcelo (Flores) e Jack (Henry-Francis), estamos juntos desde o sub12 e sub13", explica Hutchinson.

"Estamos juntos nos altos e baixos, por isso a relação entre nós é muito próxima. Somos como uma família e todos queremos nos ver bem".

"É como o grupo de Emile, Saka e Joe Willock". Se todos continuarem trabalhando duro, alguns de nós deveriam, com sorte, um dia, ter alguma chance no time principal".

Por mais difícil que as coisas estejam no Arsenal neste momento, o sucesso da academia Hale End continua a ser algo do qual todos os ligados ao clube se orgulham muito justamente.

Saka foi nomeado o jogador do ano do Arsenal em 2020-21, e a chegada de Smith Rowe ao time principal na última temporada contribuiu para uma melhora radical na forma durante a segunda metade da campanha.

Agora ele foi recompensado com um novo contrato e a icônica camisa 10, enquanto Saka usa orgulhosamente a 7, seguindo os passos de lendas como David Rocastle e Robert Pires.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

E para jogadores como Hutchinson que almejam um dia atingir este nível, ver os jogadores da academia se desenvolverem no futebol profissional é algo que os convence de que tudo é possível.

"Quando estávamos em Hale End pelo sub-12, víamos Joe (Willock), Reiss (Nelson) e aquele grupo, e achávamos que eles eram superastros", diz ele.

"Mesmo indo aos jogos no Emirates e esbarrando neles, queríamos sempre uma foto, e quando eles jogavam pelo sub-23, nós íamos e os apoiávamos".

"Crescendo, queríamos ser como eles. Saka costumava nos dizer para trabalharmos duro e que não estávamos muito atrás e isso nos dava confiança.

"No Hale End há fotos na parede dos meninos que conseguiram e você quer estar lá também, então todos os jovens estarão olhando para você".

A stunning north London derby goal 💫@OmariHutch7 👏 pic.twitter.com/53XoipPULW — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) January 24, 2021

A jornada de Hutchinson até o sub-23 do Arsenal tem sido interessante.

Ele começou aos oito anos no Charlton Athletic, onde seu irmão mais velho Oshaye atuava na equipe sub-15.

"Fui sondado por eles quando estava jogando futebol no estacionamento enquanto ele treinava", lembra o jovem atacante.

Mesmo naquela idade precoce, Hutchinson já tinha seus truques com a bola nos pés, devido, principalmente, aos anos jogando futsal, que é bastante jogado na América do Sul.

"Eu costumava fazer isso todos os dias depois da escola", diz ele. "Era fácil e agradável".

"Os treinadores diziam apenas para praticar todas as habilidades que quisesse. Tinha a liberdade de apenas se divertir. Eu costumava observar muito Falcão, o jogador de futsal brasileiro. Ele me inspirou muito".

Ele acrescenta: "Eu sempre fui conhecido como um pequeno habilidoso. Eu diria que metade dela veio do futsal. Mas também quando eu era mais jovem, eu costumava praticar no meu quarto, no jardim e na cozinha".

"Logo após a escola, eu me trocava e praticava. Eu adorava isso".

Hutchinson ficou no Charlton por dois anos, mas foi embora depois que seu irmão conseguiu uma bolsa de estudos no Sheffield United.

Os Addicks, porém, colocaram uma cláusula de compensação de £6.000 nele, o que dificultou para que encontrasse um novo clube - poucos poderiam pagar este preço por uma criança de 10 anos.

Ele teve experiências com o Arsenal, Tottenham e Brentford antes de decidir fazer uma pausa no futebol e voltar a jogar futsal com seus amigos.

"Ter esse tempo de folga realmente me ajudou a me desenvolver como criança, porque havia menos pressão", disse Hutchinson. "Eu estava trabalhando em mim mesmo, praticando meu futsal".

"Eu trabalhei em minha técnica e meu pé direito, que era mais fraco. Isso realmente ajudou".

Cerca de um ano depois, o pai de Omari recebeu uma ligação de um olheiro ligado ao Arsenal e foi convidado para outra avaliação. Ele impressionou tanto na sua segunda experiência com os Gunners que ganhou um contrato antes de se juntar oficialmente ao sub-12.

Ele começou como lateral esquerdo, mas sua capacidade de ataque e sua habilidade de enganar os defensores foi sempre muito clara.

E foi essa habilidade que chamou a atenção do mundo graças a seu vídeo com os F2 Freestylers, que foi colocado na internet logo após sua mudança para a equipe do norte de Londres.

Tudo começou graças a um encontro casual durante o Torneio Pelé, que viu times de todo o mundo descerem para o sul de Londres para participar de uma competição que foi organizada pela lenda brasileira.

"Terminamos o torneio e todas as equipes se juntaram e os F2 Freestylers apareceram e começaram a mostrar suas habilidades", lembra Hutchinson.

"Eles pediram a um membro de cada equipe que aparecesse e mostrasse suas habilidades e todos os garotos diziam 'vá Omari, vá em frente!'".

"Então eu fui até lá e fiz. Eles me deram a bola e eu apenas comecei a mostrar minhas habilidades. Quando tiramos uma foto com Pelé depois, ele disse algo como 'isso foi incrível' em seu sotaque brasileiro".

"Então, mais tarde naquela noite, Jeremy Lynch dos Freestylers ligou para minha mãe e disse que queria fazer um vídeo".

"Então, eu fiz o vídeo e ele se tornou viral".

Conforme Hutchinson avançava pelas categorias de base do Arsenal, ele começou a ser utilizado mais adiante no campo, atuando de lado ou mesmo como 10.

Ele assinou seu primeiro contrato profissional em novembro de 2020, e foi o jogador de destaque do sub-18 durante sua primeira temporada como profissional, marcando sete gols e contribuindo com mais oito assistências no campeonato.

O talentoso jovem jogador começou esta temporada de forma semelhante, com atuações impressionantes no sub-23, que o levaram a ser nomeado para o prêmio de Jogador do Mês da Premier League 2 em agosto.

Hutchinson também tem recebido convites ocasionais para treinar com a equipe principal e, no início do verão europeu, foi convocado para a equipe de Mikel Arteta para a viagem de pré-temporada à Escócia.

Além de passar uma semana treinando com os astros do Arsenal, o jovem inglês também ficou 15 minutos em campo durante um jogo contra o Hibernian.

"Os rapazes realmente me fizeram sentir bem-vindo", disse Hutchinson. "Eles eram realmente amigáveis, como família.

"Eu estava com eles todos os dias, treinando, estava me acostumando a estar perto deles. Eu sentava na mesa com os meninos de Hale End, conversava com eles e eles me diziam para ser eu mesmo, para continuar trabalhando".

"[Alexandre] Lacazette também me ajudou muito, me dizendo para não ficar nervoso, e [Pierre-Emerick] Aubameyang é um cara tão engraçado de estar por perto. Quando treinávamos tiro livre, era como estar com meus companheiros".

"Eles estavam jogando e eu estava observando. Depois eu pedi para entrar. Estava colocando em cima dos caixotes, em baixo à esquerda. Foi ótimo".

O impressionante progresso de Hutchinson lhe rendeu outra oportunidade na primeira equipe durante a pausa internacional, quando ele saiu do banco durante a vitória de 4 a 0 contra Brentford, em um amistoso em London Colney.

Mas, apesar de ter uma idéia do que é estar com a equipe principal, por enquanto seu foco continua totalmente voltado para o sub-23 - com quem ele tem dois gols e duas assistências em três jogos já nesta temporada - e o que deveria ser uma campanha emocionante para a jovem e vibrante equipe de Betsy.

"Estou apenas levando as coisas passo a passo", disse ele. "Eu só quero me concentrar em minhas atuações com o sub-23".

"Tenho que me manter consistente, procurar marcar, ajudar e influenciar os jogos da maneira que posso.

" Todo o resto virá a partir daí".